"Будеш варнякати — підеш воювати": юрист про мобілізацію на ротаційній основі (відео)

Якщо законопроєкт приймуть, то рішення кого відправляти на ротацію буде ухвалювати керівник підрозділу, відділу, главку тощо, а поліціянтам доведеться доводити свою ефективність та незамінність перед начальством.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає мобілізацію на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців. Дія цього закону може спричинити хвилю поліцейського свавілля та масового затримання ухилянтів. Про це сказав адвокат Роман Сімутін.

За словами правознавця, згідно із законопроєктом №10209, який пропонується, із 160 000 силовиків можуть мобілізувати майже 50 000. А рішення, кого відправляти на ротацію буде ухвалювати керівник підрозділу, відділу, главку тощо. Критеріями ж відбору стануть — виконання показників, вказівок керівництва та лояльність.

"Будеш варнякати, що потрібно керуватися законом, а не вказівками — підеш на ротацію. Не даватимеш робочих показників, наприклад, щодо кількості адмінпротоколів і штрафів — підеш на ротацію. Ігноруєш вказівки щодо затримання ухилянтів — займеш їхнє місце у війську. Але найгіршим може бути те, що почнеться вал замовних справ", — заявляє Сімутін.

Адвокат вважає, що цей законопроєкт подали для можливого тиску на правоохоронців, але його ухвалення можуть постійно відкладати.

Також таким законом депутати "вбивають двох зайців" виконують запит суспільства щодо відправлення на фронт правоохоронців і залишають тих, хто виконує вказівки.

"Незалежно від фінального сценарію — це матиме негативні наслідки для суспільства. Адже поліціянтам доведеться доводити свою ефективність та незамінність перед начальством. І якщо протоколи за п’янку та штрафи і зараз клепають без дотримання процедур, то потім це явищем стане масовим", — говорить Сімутін.

Він також додав, що зараз правоохоронці не надто активні у затриманні ухилянтів, оскільки розуміють незаконність таких дій. Але незабаром це може стати системним явищем.

Нагадаємо, що ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що залучати чоловіків, які не хочуть воювати, доведеться, оскільки лише добровольцями перемогу у війні здобути не вдасться.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що столична міська рада розглядає ідею виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим киянам.