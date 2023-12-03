"Росія фантазує": У ЗСУ розповіли про брехню щодо окупації Мар'їнки

Українські війська відбили 11 ворожих атак на Мар'їнському напрямку. Здебільшого працює піхота, адже погода не дозволяє важкій техніці вільно проїжджати.

Збройні сили України продовжують бої в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За даними військового, на Мар'їнському напрямку відбито 11 ворожих атак.

"Ворог завжди фантазував, завжди брехав. У цьому випадку він теж бреше. Там тривають бої як у районі Мар'їнки, так і в районі Новомихайлівки", — розповів Штупун.

За словами спікера, погодні умови впливають на військову ситуацію. Здебільшого працює піхота, бо важка техніка не скрізь може проїхати.

"Бруд, скрізь дощі, вода, і тому важко як нашим захисникам, так і ворогу", — описав він ситуацію на фронті.

Російські війська активно застосовують керовані авіаційні бомби. Працюють літаки-штурмовики, а також вертольоти Ка-52 і МіГ-24.

"Ми періодично збиваємо [ворожу авіацію], щойно вони потрапляють у зону дії нашого ППО", — пояснив Штупун.

Ворог часто користується тим, що українські засоби ППО не дістають на відстань 50-70 км за лінією бойового зіткнення, звідки Су-35 і Су-34 скидають керовані авіабомби, підсумував спікер.

Нагадаємо, в українському місті Мар'їнка до початку вторгнення ЗС РФ мешкало понад 9 тисяч осіб, але зараз населений пункт буквально "стерли в порошок".

Російські війська також знищують Авдіївку Донецької області, це місто поступово перетворюється на Мар'їнку. За день Авдіївку можуть обстрілювати до 30 разів.