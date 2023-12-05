Ізраїльска армія застосувала розумну бомбу SPICE в Газі: що про неї відомо

SPICE — це спеціальний комплект для некерованих бомб, який робить їх високоточними. Її застосували для повітряного удару проти бойовиків ХАМАС.

Ізраїль відновив бойові дії проти бойовиків ХАМАС після зриву перемирʼя. Повітряні сили застосували в Газі керовану бомбу SPICE-2000. Про це повідомляє Defence Blog.

SPICE або Smart, Precise Impact, Cost-Effective бомба — це розробка ізраїльської компанії Rafael. Система стала наступником ракети "повітря-земля" Popeye, яка мала інерціальну систему наведення, щоб бити там, де немає сигналу GPS.

Ураження цілі в Газі бомбою SPICE Фото: Скриншот

Проте нова бомба SPICE має низку особливостей. Система наведення стала більш комплексною, окрім інерціальної навігаційної системи має GPS та електрооптичне наведення за допомогою оператора. SPICE — це комплект для того, щоб некеровану бомбу зробити керованою. Завдяки технологічності SPICE може уразити навіть рухому ціль. Дальність бомби з комплектом складає близько 60 км.

Існує 4 варіанти бомби SPICE:

SPICE 250 вагою 113 кг;

SPICE 1000 вагою 453 кг;

SPCICE 2000 вагою 907 кг;

SPICE 250 ER зі збільшеним радіусом дії.

Також в систему SPICE можна занести до 100 цілей перед польотом, щоб вибрати одну з них вже під час польоту.

Нагадаємо, 5 грудня ЗМІ писали, що ХАМАС атакував військову базу Ізраїлю з ядерною зброєю. Вогонь зупинився приблизно за 300 метрів від найближчого ракетного обʼєкта.

2 грудня ЗМІ повідомляли, що війна в Ізраїлі проти ХАМАС може тривати понад один рік.