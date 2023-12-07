ЗРК THAAD: на що здатний протиракетний комплекс, який Україна запросила у США

Зенітно-ракетний комплекс може збивати балістичні ціни в радіусі 200 км та на висоті до 150 км. Його вартість та наявність у світі може значно ускладнити їхнє отримання Україною.

За повідомленням ЗМІ, Україна запросила у Сполучених Штатів різні зразки озброєння, в тому числі протиракетний комплекс THAAD. У виданні Defense Express розібрались, на що здатний протиракетний комплекс.

THAAD або Terminal High Altitude Area Defense — це протиракетний комплекс, який має великий радіус дії. Україна ще у вересні 2022 року хотіла отримати ЗРК THAAD. Особливість розробки Lockheed Martin Space Systems є великий радіус дії: балістичні ракети він може збивати в радіусі 200 км і на висоті до 100-150 км.

Для ефективного ураження балістичної цілі зенітна ракета буквально врізається в неї. Тільки таким чином можна досягнути гарантованого знищення. Комплекс THAAD складається з:

до 6 пускових по 8 ракет кожна;

радіолокаційна станція AN/TPY-2 з радіусом дії від 1000 до 2000 км;

командного пункту, який може бути в 14 км від РЛС.

Протиракета може розвивати швидкість до 8,2 Маха (до 10 000 км/год). Через це розмір її доволі великий — 6,1 метра та важить 900 кг. На термінальній ділянці польоту для ураження цілі використовується тепловізійний сенсор. Також зазначається, що для кругового покриття радаром площі потрібно декілька AN/TPY-2, бо він охоплює сектор близько 120 градусів. При цьому THAAD може отримувати дані через супутники за допомогою загальної системи обміну інформацією.

AN/TPY-2 Фото: DVIDS

THAAD є дорогим комплексом протиракетної оборони, відомо, що Саудівській Аравії у 2011 році дві батареї за 3,5 млрд доларів. А у 2022 році вони докупили ще дві станції управління запуском, 96 ракет та дві тактичні станції управління — контракт обійшовся у 2,24 млрд доларів.

Експерти кажуть, що потреба в Україні в таких комплексах як THAAD безумовно існує. Проте через вартість комплексу та його обмежену виготовлену кількість, та розпорошеність по закордонних базах США говорять про те, що отримати їх буде складно. Так само складно буде й замовити ПРО для виробництва, бо Саудівська Аравія чекатиме 5-7 років на виконання контракту.

Нагадаємо, 2 травня ексміністр оборони Олексій Резніков казав, що Україні не вистачає ЗРК THAAD після отримання Patriot та SAMP-T.