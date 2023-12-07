Посада відповідає бажанню: в Міноборони розповіли, як через рекрутерів мобілізують до ЗСУ

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що людину, яка відгукнулася на вакансію оператора БПЛА, не записуватимуть у штурмовики. Разом з тим військовозобов'язаний має право перейти на інший рівень посади.

В Україні розпочали рекрутинг до Збройних сил України. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в інтерв'ю NV розповіла, що армії потрібні різні фахівці.

"Фахівці потрібні різні. Я не зможу сказати, яких більше треба, яких менше, тому що це інформація, яка становить таємницю", — сказала Наталія Калмикова.

Вона зазначила, що українці відгукуються на вакансії як операторів БПЛА, так і штурмовиків. Зі слів Калмикової, з новобранцями, яких знайдуть за допомогою рекрутингу, підписуватимуть контракт до завершення особливого періоду. Вона наголосила, що в таких людей є певні переваги, зокрема підйомна допомога при укладенні першого контракту або компенсація за оренду житла, можливість отримання пільгового кредиту за державною програмою "єОселя".

Як відбувається набір до ЗСУ через рекрутинг

Наталія Калмикова розповіла, що громадянин спочатку відгукується на вакансію, потім відбувається розмова з рекрутером, підтвердження вибору місця служби, оформлення та підготовка. Після цього його долучають до того підрозділу, який дав згоду на проходження служби та контракт.

Крім цього, вона наголосила, що гіпотетично можливо, що людину наймуть на одну посаду, а потім переведуть на іншу. На питання журналіста, чи можуть людину, наприклад, записати у штурмовики, якщо вона подавалася на оператора БПЛА, Калмикова відповіла, що така людина служитиме оператором БПЛА.

"Але оператори БПЛА теж мають різні посади. Можливо, людина сама захоче перейти на інший рівень посади тощо. Але наша основна ціль — це, власне, щоб навички, досвід людини в цивільному житті були максимально використані на захист Батьківщини", — заявила вона.

Нагадаємо, 5 листопада голова Міноборони Рустем Умєров підписав Указ про затвердження Концепції військової кадрової політики на найближчі 5 років. Зокрема, відбудеться перехід на контракту військову службу замість призову до армії.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що зарплата рекрутованих військових залежатиме від посади та виконаного завдання. Натомість грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від мобілізованого або того, який підписав контракт.