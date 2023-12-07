Віз вантаж до Китаю: у РФ під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204 (відео)

За припущенням журналістів, пілот Ту-204 скидав паливо перед вимушеною посадкою — і за лайнером тягнулася довга яскраво-помаранчева смуга.

Уранці 7 грудня під час вильоту з аеропорту "Байкал" в Улан-Уде у вантажного літака Ту-204, що належить російській авіакомпанії "Авіастар-ТУ", загорівся двигун. Про це у Telegram-каналі повідомив глава Бурятії Олексій Циденов.

Вантажний ТУ-204 здійснив посадку, постраждалих немає, уточнив російський чиновник.

Подробиць він не розкрив, але в мережі опублікували драматичні кадри того, як лайнер, що палає, залишає слід полум'я в небі. Судячи з усього, пілот Ту-204 скидав паливо перед вимушеною посадкою — за лайнером тягнулася довга яскраво-помаранчева смуга.

Вантажний ТУ-204

Літак "Авіастар" використовується для перевезення вантажів між Китаєм і Росією, попри західні санкції, які діють щодо кремлівського режиму.

Ту-204 прямував зі столиці Бурятії до китайського Чжанчжоу, коли в нього загорівся лівий двигун

Після події свідок Любов Пічуєва розповіла, що чула потужний вибух.

"Спочатку я подумала, що це феєрверк, але звук був занадто дивним. Було дуже страшно", — визнала жінка.

Російське видання "Восточный Экспресс" із посиланням на Східно-Сибірську транспортну прокуратуру повідомило, що на борту літака перебували п'ятеро осіб. Обставини з'ясовують.

Медіа Shot зазначає, що, імовірно, у Ту-204 стався "помпаж двигуна", тобто порушення газодинамічної стійкості. Можливою причиною збою міг стати знос двигуна, або потрапляння птаха.

Нагадаємо, що представник зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова заявила, що західні літаки в Україні стануть "законною метою" для російських військ.

Також повідомлялося, що опубліковано карту "популярних" маршрутів Shahed, які використовує ЗС РФ.