В Кривому Розі пролунали вибухи: в ЗСУ повідомили про роботу ППО, що відомо

Окупанти атакували місто керованою авіаракетою Х-59, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині під час денної повітряної тривоги 11 грудня пролунали два потужні вибухи. В Повітряних силах повідомили про роботу ППО.

Так, повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині о 14:43. Вже за 10 хвилин після цього жителі Кривого Рогу почули вибух, а за 2 хвилини пролунав ще один.

Як стало відомо пізніше, окупанти випустили по місту керовану авіаційну ракету. Долетіти до міста їй не вдалося — з нею успішно впоралися сили протиповітряної оборони, перехопивши її на підльоті до Кривого Рогу.

"Станом на 15.00 в Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться в повідомленні ПК "Схід".

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак відзначив успішну роботу українських сил ППО.

"Мінус ракета – над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК "Схід". Дякую", — написав він в своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що приблизно о 4:00 у понеділок, 11 грудня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву.

У ніч проти 8 грудня окупанти атакували Україну за допомогою ракет. Росія застосувала ракети після тривалої паузи, зокрема тип озброєння був той, який вдалося накопичити — Х-101/Х-55.