Путіну не потрібен мир в Україні: Зеленський заявив, що переговори з Кремлем неможливі (відео)

Український лідер наголосив, що люди, які перебувають на окупованих територіях, мають право самостійно обирати, під яким прапором їм жити.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен мир в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ 10 грудня.

І додав, що переговори ні з Путіним, ні з його кремлівськими поплічниками неможливі, так само як компроміси.

"Насамперед йому (Путіну. — Ред.) не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну", — сказав Зеленський.

Зеленський поставив риторичне запитання про те, як і про що взагалі можливо домовлятися з агресором, терористом.

"Давайте на секунду забудемо, що він убивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які перебувають в якихось містечках-селищах, які окупували, які там живуть. І тут сідають дві людини або дві команди і кажуть: нехай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?" — висловився глава держави.

Президент підкреслив, що люди, які живуть на окупованих територіях України, згідно з Конституцією країни мають право на захист своїх прав і свобод, на звільнення від агресора.

"Хтось хоче вмирати? Ні. Усі живі люди. Але ця людина (Путін. — Ред.) не хоче ніякого діалогу, вона не хоче зупинити війну", — констатував Зеленський.

Як зауважив український лідер, для Путіна сьогодні зупинити війну — це сказати два слова телефоном: військам відійти.

"Це відновлення, це повне відновлення (території. — Ред.). Далі — це суто дипломатія, далі розмова без жодної зброї. Ця людина не хоче це робити, вона не зацікавлена", — упевнений президент.

Зеленський нагадав, що 2014 року після окупації Росією частини Донбасу Путін заявляв, що не має наміру йти повномасштабною війною проти України. Тоді виправданням диктатора було те, що він допомагає російськомовним.

"Якщо це так, навіщо він пішов повномасштабною війною? Усе, що він говорить, це неправда. Він не зацікавлений у незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, як анклав Росії. Що він зробив із Білоруссю, що робив із Молдовою, Грузією. Усюди, як у нас — захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності і вже за деякий час прийти і захопити повністю", — пояснив президент України.

І додав: просто Україна велика держава і йому не вдалося це зробити.

"Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої коштує нічого. Це не гарантії", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що президенту України Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Сенаті Аргентини.

Крім того, 10 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що в Аргентині провів зустрічі з президентом Парагваю Сантьяго Пеньї, президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу і президентом Еквадору Даніелем Нобоа.