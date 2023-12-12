Путін заявив, що РФ будуватиме нові підводні човни з ядерними ракетами

За словами журналістів, станом на початок 2023 року у РФ було 11 атомних стратегічних підводних човнів. Разом вони можуть нести 176 ракет із ядерними боєголовками.

Президент РФ Володимир Путін під час візиту до Сєвєродвінська заявив, що Росія продовжить будівництво атомних підводних човнів. Про це йдеться на сайті Кремля.

За словами очільника країни-агресора, ВМФ Росії почали використовувати два атомні підводні крейсери "Імператор Олександр III" (сьомий у серії "Борей") і "Красноярск" (четвертий у серії "Ясень").

"Уже незабаром підводні ракетоносці "Імператор Олександр III" і "Красноярськ" почнуть нести вахту на Тихоокеанському флоті, охороняти далекосхідні рубежі Вітчизни", — сказав Путін.

Він зазначив, що найближчими роками мають спустити на воду і передати Військово-Морському Флоту ще 3 стратегічні ракетоносці класу "Борей-А". Крім того, одночасно будуються 5 підводних човнів класу "Ясень-М".

Як зазначили російські журналісти The Moscow Times, згідно з даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI), станом на початок 2023 року у РФ було 11 атомних стратегічних підводних човнів. Разом вони можуть нести 176 ракет із ядерними боєголовками.

"У реальності, втім, кількість діючих субмарин менша — одна-дві регулярно перебувають на ремонті і не несуть ядерних озброєнь", — йдеться в повідомленні.

Крім того, експерти оцінюють загальну кількість боєголовок на підводних човнах у РФ у 640 одиниць.

Нагадаємо, що в листопаді повідомлялося, що в Росії заявили, що мають "унікальну" ядерну зброю. За словами секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, йдеться про гіперзвукову зброю. Він переконаний, що росіяни "випередили конкурентів".