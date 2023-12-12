"Майже не залишилося часу": на шляху Зеленського до США стоять три перешкоди, — ЗМІ

На думку американського журналіста Марка Стоуна, на подальшу допомогу Києву впливає низка чинників. Зокрема, це ситуація на фронті, внутрішня політика США, а також війна між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу.

Президент України Володимир Зеленський прибув до США, маючи намір переконати американських партнерів виділити додаткову військову допомогу Києву. Однак у Вашингтоні український лідер стикається з деякими перешкодами, повідомляє кореспондент Sky News Марк Стоун.

Як зазначає журналіст, низка обставин ускладнюють процес ухвалення рішення про продовження американської допомоги для України.

"Не існує чарівного джерела фінансування, яке могло б задовольнити цей момент. У нас скінчилися гроші і майже не залишилося часу", — заявило Управління з менеджменту та бюджету уряду США в нещодавньому листі Конгресу.

На думку Стоуна, першою причиною затягування з допомогою є "повільний прогрес" на полі бою. Він зазначив, що результати контрнаступу спонукали деяких людей до сумнівів у доцільності вкладання грошей у війну.

Другою причиною журналіст вважає політичну ситуацію в США. Він вказав на те, що якщо раніше Україна користувалася двопартійною підтримкою США, то наразі вона стала "заручницею внутрішньої політики". Зокрема, республіканці вимагають, щоб закон про допомогу Україні враховував їхні вимоги щодо міграційної політики.

Третя причина, яку виокремив Стоун, полягає в переключенні уваги світової громадськості на конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу. За словами журналіста, нова війна призвела до ще більшого обмеження фінансування Києва.

При цьому прихильники допомоги Україні вказують на те, що підтримка Києва є питанням колективної безпеки. Так, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, який нещодавно відвідав Вашингтон, закликав США зосередитися на тому, що, на його думку, поставлено на карту.

"Я просто не думаю, що в будь-якій із наших країн існує щось на кшталт "поставити розвідний міст" і думати, що ви можете ізолювати себе", — сказав Кемерон.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський заявив, що Києву безумовно вдасться побороти паузу в допомозі від Вашингтона, яка трапилася внаслідок розбіжностей у Конгресі.

Зі свого боку координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі 11 грудня висловив надію на те, що нове оголошення про допомогу Україні буде зроблено до кінця місяця.