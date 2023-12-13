Позиції постійно переходять "з рук в руки": бійці ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

ЗС РФ спрямовують значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучивши дві десантні бригади. Окупанти здійснюють атаки за підтримки артилерії, а також використовують фугасні авіабомби.

На Бахмутському напрямку позиції постійно переходять із рук у руки, а ворог постійно намагається прорвати оборонні рубежі Сил оборони. Про це "Еспресо" розповів пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, попри погодні умови, окупанти постійно намагаються контратакувати позиції Сил оборони. Атаки вони здійснюють за підтримки артилерії, а також використовують ФАБи (фугасні авіабомби).

"Кількість бойових зіткнень щоденно коливається, у середньому відбувається від 10 до 20 зіткнень. Ворог спрямовує значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучивши 98 та 106 десантні бригади, за підтримки мотострілецької бригади. На південному фланзі противник долучив купу різних підрозділів, намагаючись нас атакувати в районі Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки. Тривають важкі бої, позиції переходять із рук у руки", — розповів Калашніков.

Він додав, що між Хромовим та Богданівкою ЗС РФ намагаються прорвати оборонні рубежі Сил оборони.

"Противник прямує до Часового Яру й намагається вийти до південного флангу ЗСУ, щоб створити загрозу щодо утримання Кліщіївки, Андріївки. На цьому напрямку ворог застосовує бронетехніку, щоб підвозити піхоту та підтримувати наступ. Бої тривають піхотними підрозділами, загарбники залучають для атак до роти. Ситуація непроста", — гооврить речник 26-ї бригади.

Нагадаємо, що ЗСУ провели вдалі атаки біля Бахмута та Авдіївки. Бійці ЗСУ зуміли відвоювати терикон на східному відтинку фронту.

12 грудня аналітики ISW повідомили про успішне переправлення на лівий берег Дніпра 30-50 українських військових.