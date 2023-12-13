Війська РФ перейшли в наступ під Бахмутом, є успіхи, – Conflict Intelligence Team (відео)

Окрім Бахмутського напрямку, як зазначив Руслан Левієв, у російських окупантів є просування в районі Авдіївки біля промзони, а також на Запорізькому напрямку.

Російські війська перейшли в наступ в районі Бахмута по широкій лінії. Про це Руслан Левієв, засновник Conflict Intelligence Team, розповів в "Огляді від BILD".

Зараз є певний успіх у просуванні російських військ біля Бахмута в напрямку Богданівка — Хромове — Іванівське. Це доволі широка лінія фронту.

З його слів, українські джерела говорять про перехід військ РФ у наступ на місто Часів Яр, яке розташоване на височині на захід від Бахмута. Часів Яр "стратегічно дуже важливий для оборони всієї Краматорської агломерації".

Окрім Бахмутського напрямку, як зазначив Руслан Левієв, у російських окупантів є просування в районі Авдіївки біля промзони, а також на Запорізькому напрямку.

"Україні потрібно економити ресурси, оскільки невідомо, коли буде велике постачання боєприпасів та техніки", – наголосив він.

Фахівець також додав, що важкі бої тривають поблизу Мар’їнки. З його слів південну частину населеного пункту вже захопили.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу від 13 грудня, українські воїни відбили 5 атак російських військ в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони України й надалі завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 13 грудня бійці ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку. Війська РФ спрямовують значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучивши дві десантні бригади. Окупанти здійснюють атаки за підтримки артилерії, а також використовують фугасні авіабомби.