П'ятеро бійців ЗСУ відбили позиції ЗС РФ поблизу Синьківки і захопили полонених (відео)

Штурмова група українських воїнів діяла за підтримки танка. Під час бою бійцям 30-ї бригади вдалося захопити в полон щонайменше п'ятеро окупантів.

На Куп'янському напрямку в районі Синьківки російські загарбники втратили свої позиції завдяки успішним діям штурмовиків 30-ї окремої механізованої бригади. Про це пише "Військовий кур'єр".

"Штурмова група українських воїнів за підтримки танка успішно відбили позиції росіян біля села Синьківка Харківської області. Також ЗСУ вдалось взяти у полон кількох окупантів, які захотіли жити. Працює 30-та окрема механізована бригада", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах представлений фрагмент бою за позиції. Спочатку українські танкісти зробили кілька пострілів по ворожих окопах, далі в бій пішла піхота ЗСУ. Штурмували ворожу позицію п'ятеро захисників. Вони розділилися — одні застрибнули у ворожий окоп, інші — пішли по верху. Внаслідок цього окупанти, які ховалися в бліндажі, змушені були здатися в полон російські вояки, які там перебували. Під час бою бійцям 30-ї бригади вдалося захопити в полон щонайменше п'ятеро окупантів.

Нагадаємо, що двоє поранених бійців ЗСУ та ЗС РФ намагалися врятуватися на знищеній позиції. Вони разом прожили 10 років, надаючи один одному медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку позиції постійно переходять із рук у руки, а ворог постійно намагається прорвати оборонні рубежі Сил оборони.