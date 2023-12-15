Дивізія ВДВ Росії зазнала "винятково великих втрат" у Херсонській області, — Британія

У звіті британської розвідки йдеться про те, що дивізія ВДВ РФ на початку грудня 2023 року зазнала винятково великих втрат і не змогла досягти поставлених цілей під час свого "бойового дебюту".

Російські повітряно-десантні війська зазнали великих втрат у Херсонській області. Йдеться про новосформовану 104-ю гвардійську дивізію. Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter 14 грудня.

У звіті йдеться про те, що дивізія ВДВ РФ на початку грудня 2023 року зазнала винятково великих втрат і не змогла досягти поставлених цілей під час свого "бойового дебюту" в Херсонській області. Так, дивізія приєдналася до угруповання окупантів, що намагалося вибити українські війська з села Кринки на лівому березі Дніпра. Однак 104 дивізія погано себе показала, оскільки більшість військовослужбовців були недосвідченими. Крім того, її недостатньо підтримували авіація та артилерія.

У Міноборони Великої Британії заявили, що після цього інциденту багато російських військкорів закликали командувача Групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплинського подати у відставку.

"Це удар по репутації Теплинського як одного з найбільш здібних російських польових командирів війни: у своїй повсякденній ролі він також є командувачем генералом ВДВ", — сказано у звіті.

Звіт Міноборони Великої Британії Фото: Скриншот

Нагадаємо, що українські морпіхи показали, як зупиняють росіян під Кринками на Херсонщині. Морські піхотинці ведуть стрілецькі бої з росіянами в лісистій місцевості на лівому березі Дніпра, показано на відео 38-ї ОБрМП. Також діють дронами, дістаючи ворога на відстані кількох кілометрів.