Дістають ще далі і "розумніші": РФ вдосконалила КАБи, якими б'є по території України, — CAR

ЗС РФ налагодили систему постачання сучасної електроніки в обхід санкцій. Обсяги постачання такі великі, що дають можливість накопичувати авіабомби на складах.

Росіяни встановили на керовані авіабомби (КАБ) новий електронний блок, який покращив технічні характеристики зброї ЗС РФ. Надписи на компонентах старанно затерли, щоб приховати компанію, у якої їх придбали. Уламки КАБів, які вибухнули на території України, дослідили експерти з групи Conflict Armament Research (CAR).

Експерти отримали доступ до уламків авіабомб, які ЗС РФ скидали на позиції ЗСУ у різні місяці війни та на різних відтинках фронту. При цьому з'ясували, як саме росіяни вдосконалили електроніку на КАБах і до яких наслідків це призвело.

Авіабомби, уламки яких потрапили до рук експертам, росіяни використали у січні та липні 2023 року під Бахмутом і у жовтні 2023 року під Оріховим на Запорізькому відтинку фронту.

Компонент КАБа, виявленого під Бахмутом у січні 2023 року Фото: arcgis.com

В цілому можна побачити, що електроніка снарядів вдосконалена — додали кілька нових елементів, заявили експерти. Привернув увагу новий компонент — складний навігаційний модуль SMART, який встановили поруч зі старою системою навігації "Комета-М".

Компонент навігації SMART, виявлений на бомбі у Оріхові Фото: arcgis.com Уламки КАБа, який упав під Оріховим у жовтні 2023 року Фото: arcgis.com

На новому компоненті немає жодного сліду ніякого маркування, зауважили дослідники. На їхню думку, це свідчить про те, що електроніку отримано з-за кордону Росії всупереч санкціям. Таким способом росіяни намагаються захистити компанію-виробника, щоб і надалі користуватись цією продукцією.

Компопонент КАБа зі стерним маркуванням Фото: arcgis.com

Завдяки вдосконаленням, внесеним у КАБи, вони навчились летіти на 35-40 км далі, розповіли експертам українські бійці, які поділились враженнями від зустрічі з авіабомбами. Це означає, що літаки ЗС РФ можуть їх запускати ще далі від лінії фронту і тому до них стає ще складніше дістати системою ППО.

Крім того, аналітики порталу Defense Express помітили ще одну особливість. Аналітики звернули увагу на дату виготовлення електроніки КАБів і дату їх використання. Затримка між цими двома моментами часу складає кілька місяців. Наприклад, компонент виготовили у вересні 2022, а використали у січні 2023 (КАБ під Бахмутом), або виготовили у липні, а використали у жовтні (КАБ під Оріховим). Подібний "лаг" свідчить про те, що Росія випускає настільки велику кількість КАБів, що може їх накопичувати на складах і використовувати за потреби.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, ЗС РФ масово використовують керовані авіабомби для ударів по позиціях ЗСУ по Херсонському відтинку фронту, заявили експерти Defense Expres у грудні 2023 року. Вказали, що ворог боїться розширення лівобережного плацдарму і намагається завдати максимальної шкоди Силам оборони.

Між тим аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що росіяни почали побоюватись сил ППО, тому використовують КАБи за новою тактикою: їх запускають з більшої відстані від лінії фронту. У звіті пояснюється, що це призводить до зменшення влучності, тому росіяни застосовують більшу кількість авіабомб.

Нагадуємо, OSINT-розслідувач розповів про багаторівневу систему захисту, яку спорудили російські окупанти в Криму, щоб вберегтись від ударів морських дронів. При цьому міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що на 100% впевнений у звільненні півострова від російських окупантів.