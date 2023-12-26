Міг перевозити Shahed: ЗСУ завдали удару по ВДК "Новочеркаськ" у Криму, подробиці (фото, відео)

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам "надягати штани і по-домашньому їхати з Криму". Місцеві пабліки стверджують, що внаслідок удару по ВДК зафіксовано втрати серед російських військ.

У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи, що в результаті призвело до пошкодження ще одного корабля Чорноморського флоту РФ. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Сталося це в місті Феодосія, де посеред ночі кримчани могли почути гучні вибухи. Незадовго до цього російські ЗМІ почали писати про те, що рух автотранспорту Кримським мостом довелося перекрити.

У Telegram-каналі "Кримський вітер" повідомили, що вибух стався о 2:31 за київським часом і найімовірніше призвів до глобальних наслідків.

"У Феодосії о 03.31 пролунав гучний вибух і тепер у порту щось горить, повідомляють наші пiдписники i детонація триває. Кажуть, у якийсь корабель влучили", — ідеться в повідомленні.

Ба більше, за даними адмінів Telegram-каналу, пошкоджений корабель привіз з Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed, які планувалося потім використовувати для терору мирних міст України.

На території Кримського півострова було знищено ще один корабель російських окупантів Фото: Крымский ветер

"Щодо "шахедів", які, імовірно, привіз ВДК "Новочеркаськ": через Босфор він пройти не міг відповідно до Конвенції Монтре, але міг їх привезти з Новоросійська. Або на кораблі були якісь інші боєприпаси", — ідеться в повідомленні.

Також за попередніми даними внаслідок інциденту десятки людей загинули, а ще невідома кількість дістала серйозні поранення. Автомобілі швидкої допомоги, пише "Кримський вітер", постійно їздять туди й назад.

Вибухи в Криму: знищення корабля ЧФ РФ

Українським захисникам вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ", що за втратами може бути рівноцінно крейсеру "Москва". Про це у своєму Telegram-каналі написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, з кожним днем у росіян зменшується Чорноморський флот, і це не може не радувати.

"Цього разу слідом за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", слідує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Спасибі пілотам Повітряних Сил і всім причетним за філігранну роботу!" — йдеться в повідомленні.

Окремо Микола Олещук порадив військам противника вдягнути штани і "по-домашньому" виїхати з тимчасово окупованого Кримського півострова, поки не стало надто пізно.

Командування Повітряних сил також припускає, що ВДК "Новочеркаськ" міг перевозити ударні дрони-камікадзе Shahed.

Яке озброєння використовувалося для виконання цього завдання — на момент публікації матеріалу невідомо.

Вибухи в Криму: реакція "влади"

Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов посеред ночі відреагував на інцидент, що може свідчити про його серйозність. За даними "політика", було нібито проведено ворожу атаку в районі Феодосії і довелося оточити територію порту.

"На цю хвилину детонація припинилася, пожежу локалізовано. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено. Тримаю ситуацію на особистому контролі. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційній інформації", — йдеться в повідомленні.

На території Кримського півострова було знищено ще один корабель російських окупантів Фото: Скриншот

Більше подробиць щодо цього від нього не прозвучало. Про пошкодження корабля він промовчав.

Нагадаємо, 25 грудня у Володимира Зеленського розповіли, як ЗСУ частково витіснили ЗС РФ із Чорного моря. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Україна продовжує ефективний опір. Військові утримують лінію фронту і контратакують на різних напрямках.

21 грудня повідомлялося, що у ЗСУ є дрони для встановлення мін, які змусили флот РФ піти із Севастополя. За даними журналістів, у 2023 році українські захисники провели десятки операцій із використанням морських дронів — і відсунули флот РФ від українських берегів на більш ніж 200 морських миль.