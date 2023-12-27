"До вас питань не буде": у ЗСУ відповіли, кому не вручають повістки у громадських місцях

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо запевнив, що українців не відправляють на передову після першої повістки. Однак він пояснив, в якому випадку громадян не запрошують на перевірку у військкомат.

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) вручають повістки на блокпостах та в інших громадських місцях, але не всім. Деталями в ефірі телемарафону 27 грудня поділився речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він наголосив, що закон не забороняє вручення повісток у громадських місцях. Мета таких дій ТЦК — знайти тих, хто ігнорує військовий облік та не уточнює дані про себе.

"Якщо у вас є із собою документи й військово-обліковий документ зі статусом придатності, то до вас питань не буде, тому що ви свій обов’язок виконали. Це більше стосується тих людей, які намагаються уникнути постановки на військовий облік", — пояснив Фітьо.

Що відбувається після отримання повістки?

Військовий запевнив, що перша повістка від ТЦК зовсім не означає відправлення на фронт. Отримавши її, українець має прийти у призначений час у військкомат та уточнити дані про себе. Лише після надання потрібних документів його відправляють на медогляд.

"Якщо немає причин для отримання відстрочки, ви здорові й ваша професія зараз має попит, тоді вже виписується друга повістка, за якою потрібно з’явитися у ваш ТЦК", — розповів речник Сухопутних військ.

Звідти людину відправляють у навчальний центр. Зі слів Фітьо, базовий військовий вишкіл займає щонайменше місяць. Після цього ще два тижні відводять на злагодження підрозділу.

"Якщо професія складніша — навчання довше: два-три місяці тощо, зокрема й за кордоном. Тільки після цього ви потрапляєте до своєї військової частини", — додав військовий.

Він наголосив, що чутки про відправлення на фронт після першої повістки є міфом.

Коментар Володимира Фітьо (про повістки — з 1:20)

Нагадаємо, у соцмережах повідомляють, що в Києві встановили тимчасові блокпости й роздають містянам повістки. У державних органах спростовують інформацію про такі заходи мобілізації в столиці.

Також речник Сухопутних військ Володимир Фітьо відповів, чи можуть мобілізовані українці обирати підрозділ, в якому хочуть служити.