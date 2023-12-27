Артилерія ЗСУ вразила важливий міст під Мелітополем: подробиці, — ЗМІ (карта)

За даними журналістів, Сили оборони активно обстрілювали міст, проте окупанти весь час його ремонтували, оскільки він важливий як логістичний вузол для постачання зброї та боєприпасів на Запорізький напрямок.

Збройні сили України завдали артилерійського удару по мосту в районі окупованого села Світлодолинське Мелітопольського району. Про це повідомляє місцеве медіа "РІА Мелітополь" із посиланням на розвідгрупу "Скажена Панда".

Як розповіли журналісти, близько 10-ї години ранку місцеві жителі чули потужний вибух, після чого стало відомо про влучання по мосту. За даними ЗМІ, дана конструкція неодноразово піддавалася обстрілу з боку ЗСУ, проте російські окупанти щоразу відновлювали її.

Так, 24 грудня учасники підпілля помітили чергову активізацію росіян біля мосту, які намагалися його відремонтувати. А вже 27 грудня артилерія ЗСУ відпрацювала за переданими координатами.

Журналісти зазначають, що міст являє собою важливий логістичний вузол для Збройних сил Росії. По ньому проходить залізнична гілка, якою окупанти постачають частини на Запорізькому напрямку боєприпасами та зброєю.

Вибух пролунав поруч зі Світлодолинським Фото: РІА Мелітополь Фото: РІА Мелітополь

Втрати ворога поки невідомі. Зазначимо, що в українському командуванні, а також у Міноборони Росії не коментували те, що трапилося.

Вибухи в Мелітополі

Близько 10-ї години ранку 27 грудня в окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Іван Федоров, голосно було в центральній частині Мелітополя. Крім того, в ніч на 27 грудня жителі чули вибухи за межами міста.

Окупанти не коментували цих інцидентів.

Нагадаємо, 19 грудня Іван Федоров повідомив, що в Мелітополі постраждав окупант-поліцейський, який приїхав з території Росії. За словами мера "щось вибухнуло" біля школи.

Раніше, 2 грудня, у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в Мелітополі партизани знищили кілька російських окупантів і вразили ворожий паливозаправник.