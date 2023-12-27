"Втричі більше зброї та техніки": Зеленський нагородив працівників вітчизняної "оборонки" (відео)

Україна, як заявив президент, на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для дронів та вже має важливі результати щодо ракет.

У 2023 році вдалося випустити втричі більше зброї та техніки, ніж торік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час нагородження працівників вітчизняного оборонного комплексу, повідомляється на сайті Офісу президента.

Він назвав такий показник дуже вагомим зростанням, що стосується боєприпасів для артилерії. З його слів, Україна на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для дронів, є важливі результати щодо наших ракет.

"Кількісні та якісні показники щодо ракет вже відчутно більші, і будуть ще більші", – повідомив він.

Виробництво зброї в Україні

Міністр оборони України Рустам Умєров 15 грудня взяв участь у британо-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Зі слів посадовця, мета міністерства на наступний 2024 рік — локалізувати виробництво озброєння в Україні. З його слів, потрібно не тільки створювати і розвивати новітні військові технології, а й масштабувати їх.

Міністр оборони підкреслив, що Київ зацікавлений у прямих угодах із британськими виробниками і готова підписувати довгострокові контракти, оскільки Велика Британія — один із найбільших партнерів і союзників України. З його слів, на озброєння, військову техніку і боєприпаси для Сил оборони у бюджеті відомства виділено 255 мільярдів гривень.

Нагадаємо, експерт назвав умови виробництва понад 1 млн дронів у 2024 році в Україні. Випуск безпілотників, як заявив співзасновник компанії DroneUA та експерт у сфері безпілотних технологій Валерій Яковенко, реально збільшити вдвічі порівняно з 2023 роком, зокрема моделей із дальністю польоту понад 100 км.