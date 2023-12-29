Британські військові тестують транспортер-амфібію HAWC: що відомо про машину (фото)

Машина може бути корисною під час виконання таких завдань, як перевезення тактичних вантажів і зброї, евакуації поранених, а також під час виконання пожежно-рятувальних операцій.

У рамках програми інноваційних експериментів британської армії Army Warfighting Experiment (AWE) 2023 оборонний підрядник HIPPO Multipower продемонстрував багатофункціональні можливості гібридної багатоцільової платформи. Як повідомили 27 грудня оглядачі Army Recognition, британська армія провела випробування гібридного амфібійного колісного транспортера HAWC.

На думку експертів, це інноваційний транспортний засіб, який "змінює ландшафт сучасної війни".

HAWC — адаптована багатоцільова платформа, покликана полегшити навантаження на піхотинців і легкі війська, будучи ключовим активом у постійній адаптації армії до мінливої динаміки бойових дій. Також транспортер покликаний знизити ризик у складних оперативних сценаріях.

Однією з ключових особливостей HIPPO HAWC є їхня вражаюча вантажопідйомність. Машина може нести загальне навантаження до 1000 кг, що відіграє вирішальну роль у підтримці операцій із застосуванням піхоти. Така значна вантажопідйомність дає змогу солдатам рухатися більш ефективно та зосередитися на основних завданнях під час бойових діях, як-от ведення вогню або спілкування по зв'язку.

HAWC можуть бути адаптовані для виконання найрізноманітніших завдань — від перевезення тактичних вантажів і поповнення запасів до евакуації поранених, перевезення зброї та навіть виконання спеціалізованих функцій у сфері спостереження, інженерних робіт, зв'язку та пожежно-рятувальних операцій.

Машина досить мобільна і може транспортуватися всередині вертольотами підтримки або доставлятися на парашуті, що робить їх ідеальними для повітряно-десантних і аеромобільних операцій. Транспортер має електричний привід, який дає змогу долати складні ділянки місцевості.

Під час роботи від акумулятора обидві платформи зберігають вкрай низький рівень акустичної та теплової помітності, що дає змогу проводити секретні операції. Крім того, вбудований у ці машини дизельний генератор забезпечує підвищену дальність і витривалість, даючи змогу долати понад 150 кілометрів.

Нагадаємо, на початку грудня суднобудівна компанія з Нідерландів Royal IHC вперше продемонструвала підводний гусеничний транспортер для оборонного застосування Seabed Crawler. Машина може виконувати низку складних завдань на морському дні, зокрема витягувати вибухові речовини для подальшої безпечної детонації.