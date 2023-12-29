Десятки ліквідованих та поранених: бійці ТрО на Донеччині рознесли штурмовиків ЗС РФ

Протягом дня запеклого бою українські захисники знищили 4 ворожі танки, 2 пошкодили і 1 "затрофеїли", а також знищили 1 БМП, і пошкодили 2 та знищили 2 МТ-ЛБ.

Останні кілька днів російські окупанти зачастили зі штурмами позицій українських захисників в районі Серебрянського лісництва на Донеччині. Бійці Волинської бригади ТрО не тільки відбили штурм, але і змусили російських вояків накивати п'ятами. Про це повідомляє пресслужба 100 ОБр ТрО.

"На самісіньке Різдво Христове – 25 грудня – противник вдався до масованого штурму позицій Волинської бригади тероборони на сході України. Попередньо провівши потужну артпідготовку, сотні орк*в за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед – і аж ніяк не з бажанням заколядувати. Окупанти все ретельно спланували і дуже розраховували на успіх"", — йдеться в повідомленні.

Важкий бій тривав упродовж усього дня, а підрозділам армії РФ зрештою довелося відступити, зазнавши втрат.

"25 грудня 2023 року одразу 23 окупанти одержали від бійців 100 ОБр ТрО квитки на концерт Кобзона, ще 80 орк*в було поранено. Не менше вражає список враженої протягом дня ворожої бронетехніки: 4 знищених, 2 пошкоджених і 1 "затрофеєний" волинськими тероборонівцями танк; знищена БМП; 2 знищених і 2 пошкоджених МТ-ЛБ. Разом – 12 одиниць "броні", — зазначили у пресслужбі бригади.

Попри невдалий штурм на Різдво окупанти не заспокоїлися і вирішили спробувати свою долю наступні два дні, 26 і 27 грудня. У підсумку – росіяни знову відступили, втративши ще 39 осіб вбитими, і 101 – пораненими. А також позбулися ще 2 одиниць бронетехніки – знищено ворожий танк і МТ-ЛБ.

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку колона російських загарбників не доїхала на штурм. Її рознесли бійці Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку два десятки окупантів здалися в полон. Втрати ЗС РФ серед особового складу за добу склали 488 осіб. Також ЗСУ знищили 105 одиниць техніки.