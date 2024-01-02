На озброєні українських військових зʼявились індійські артбоєприпаси (відео)

Офіційно Індія займає нейтральну позицію в російсько-українській війні, тому невідомо, яким чином Україна отримала боєприпаси.

Українські військові мають в арсеналі боєприпаси з різних країн. На цей раз в мережі показали САУ Krab, який веде вогонь індійськими боєприпасами. Про це повідомляє OSINT-аналітик Ukrainian Front в Х (раніше Твіттер).

В мережі опублікували відео, як українські артилеристи заряджають індійські боєприпаси всередині САУ Krab. Аналітики встановили, що на кадрах фугасний снаряд HE ERFB BB калібром 155-мм.

Основні характеристики:

дальність стрільби до 38,4 км;

маса снаряда без підривача — 45-47 кг;

довжина снаряда — 86 см.

Варто зазначити, що офіційна Індія займає нейтральну позицію в російсько-українській війні. Вони виступають за мирне вирішення, але разом з тим працюють з Росією. Перед новим роком голова МЗС Індії Субрахманьям Джайшанкар прибув у Росію для обговорення співпраці з Москвою та спільного виробництва зброї. Наразі невідомо, чи Індія офіційно постачає боєприпаси, чи Україна або союзники купують снаряди через посередників.

Нагадаємо, 30 грудня в мережі показали пакистанський танковий снаряд на озброєні ЗСУ.

7 грудня 56-та Маріупольська бригада показала на озброєні САУ Dana-M2 з Чехії.