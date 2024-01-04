РФ буде намагатися повернути втрачені біля Бахмута позиції, — командир роти ударних БпЛА

Зараз ЗС РФ намагаються нарощувати свої сили біля Часового Яру. Однак, Силам оборони поки що вдалося стабілізувати ситуацію.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ намагатимуть відбити у них Силами оборони позиції. Про це "Еспресо" сказав Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"На Бахмутському напрямку ворогу важливо повернути всі втрачені позиції, які були відбиті Силами оборони України та зайняти необхідний плацдарм для штурму Часового Яру. Також окупанти мають намір розвивати успіх у напрямку Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська", — повідомив Федоренко.

Він зазначив, що для РФ план залишається незмінним — окупанти хочуть повністю захопити Луганську і Донецьку області, а також поновити своє положення в Харківській області. Зараз ЗС РФ намагаються нарощувати свої сили біля Часового Яру. Однак, Силам оборони поки що вдалося стабілізувати ситуацію.

"Подібна ситуація у нас була весною 2023 року. Саме тоді ми билися за дорогу між Часовим Яром та Бахмутом. Нам вдалося зупинити ворога, як наслідок відкинути його суттєво на 1,5-2 км в залежності від напрямку", — повідомив Федоренко.

Юрій Федоренко - командир роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр

На думку Федоренка, Силам оборони вдасться покращити своє положення та відкинути противника від дороги, позицій, які він зараз займає.

Нагааємо, що 4 січня боєць Сил оборони розповів, що командири підрозділів Сил оборони їх жаліють, коли мають брак кадрів. Як тільки підрозділ сформований, одразу кидають на безглузді штурми.

4 січня Фокус писав, що ЗСУ застосовують польські САУ Krab з індійськими боєприпасами. САУ Krab стали одним з ключових озброєнь завдяки здатності вести вогонь боєприпасами різних типів.