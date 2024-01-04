У застарілих Abrams серйозні вразливості: 31 танку ЗСУ потрібна модернізація, — Forbes

За словами військового аналітика Девіда Екса, американські M-1 Abrams випускалися в нульових роках, у них тонка броня зверху і з боків.

Минуло два місяці відтоді, як в Україну поставили танки американського виробництва М1A1SA Abrams. З того часу вони так і не залишили якогось помітного сліду на полі бою. Невідомо, як ЗСУ використовують свій парк із 31 Abrams, але, на думку західних військових оглядачів, потрібно посилити їхню броню і захистити від FPV-дронів. Про це в статті для Forbes пише військовий аналітик Девід Екс.

FPV застосовуються по всій лінії фронту і, поряд із мінами, стали найбільшою загрозою українським і російським танкам.

Те, що Україна втратить частину своїх 68-тонних Abrams М-1, видається неминучим. Київ отримав Abrams версії М-1А1СА, які випускали в нульових роках. Це одні з найбільш захищених танків у світі, але все ж їх не можна назвати невразливими.

Основна для них загроза — FPV-дрони. Снаряд безпілотника може вразити найтонші місця броні М-1: зверху і з боків. Оглядач Габріель Сільвейра виклав суть проблеми.

Основна загроза Abrams — FPV Основна загроза Abrams — FPV

"Почнемо з даху, він великий і дуже тонкий, близько 25 мм. FPV навіть зі старим протитанковим зарядом може пробити це місце і вбити або поранити танкістів. Може пошкодити різні електронні компоненти всередині башти або підпалити її й змусити екіпаж евакуюватися", — зазначив він.

Бортова броня М-1 — ще одна проблема

Сталевий бічний захист Abrams

"З боків корпусу Abrams встановлено кілька застарілих компонентів із композитної броні. Однак інша частина корпусу покрита простими сталевими елементами, базова броня по бортах корпусу також виготовлена зі сталі", — пояснив Сільвейра.

Права бічна частина Abrams захищена більше, тому що тут знаходиться боєкомплект

До честі інженерів варто сказати, що Abrams проєктували в той час, коли ніхто не очікував, що дрон може підлетіти з боєприпасом від RPG-7 і атакувати найбільш вразливі частини.

"У реальності очікувалося, що найбільш вразливим елементом, на який припадатиме найбільша шкода, стане верхня частина башти", — уточнив автор публікації.

Інженерний дефект Abrams

Захистити М-1 від FPV все ж можливо. ЗСУ посилили броню більшості танків: додалися каркаси, планки й динамічна броня.

Британські Challenger 2 отримали бічні панелі та пластини для тонкої нижньої передньої частини корпусу. Німецькі Leopard 2A4 — укріпили шаром динамічного захисту по всьому корпусу, який відбиває вибух. Повідомляється, що застарілі Leopard 1A5 також отримують "реактивну" броню.

Найпростіше рішення для Abrams — клітки, "мангали", які кріплять болтами до боків і над баштою. Таким чином, FPV вибухне не в безпосередній близькості від корпусу.

На думку військового оглядача, ЗСУ не зможуть оснастити динамічним захистом М-1, поки погода не стане більш сухою. До того ж вага танка збільшиться на тонни — звідси ризик застрягти в багнюці.

"Реактивні" панелі Abrams у дії

Abrams для Авдіївки

Вдосконалені Abrams могла б отримати 47-та механізована бригада ЗСУ, яка утримує оборону на північ від Авдіївки в умовах сил противника, що переважають. На озброєнні 47-ї бригади — Leopard 2A6 німецького виробництва. Але Німеччина і Португалія передали Україні всього 21 танк, а 47-а бригада втратила щонайменше чотири з них.

Решту передали найближчій 21-й механізованій бригаді, у якої також є 10 шведських танків Stridsvagn 122 (Strv 122) — модифікованих Leopard 2A5.

Решта "Леопардів" чекають ремонту в Литві. 47-та бригада могла б віддати всі наявні у неї "Леопарди" 21-й і як заміну прийняти на озброєння "Абрамси", припустив автор публікації.

"Чи отримає Україна додаткові "Абрамси", залежить від невеликої групи проросійських республіканців у Палаті представників, які впродовж кількох місяців відмовляються голосувати за допомогу Україні в розмірі 61 мільярда доларів", — підсумував автор.

Нагадаємо, що командування ЗСУ передало США свій "вішлист" військової техніки: від систем THAAD до винищувачів Hornet.

Також повідомлялося, що РФ поки що не знищила жоден із 39 українських HIMARS: мобільним системам ЗСУ вдається йти з-під вогню.