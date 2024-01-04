У застарілих Abrams серйозні вразливості: 31 танку ЗСУ потрібна модернізація, — Forbes
За словами військового аналітика Девіда Екса, американські M-1 Abrams випускалися в нульових роках, у них тонка броня зверху і з боків.
Минуло два місяці відтоді, як в Україну поставили танки американського виробництва М1A1SA Abrams. З того часу вони так і не залишили якогось помітного сліду на полі бою. Невідомо, як ЗСУ використовують свій парк із 31 Abrams, але, на думку західних військових оглядачів, потрібно посилити їхню броню і захистити від FPV-дронів. Про це в статті для Forbes пише військовий аналітик Девід Екс.
FPV застосовуються по всій лінії фронту і, поряд із мінами, стали найбільшою загрозою українським і російським танкам.
Те, що Україна втратить частину своїх 68-тонних Abrams М-1, видається неминучим. Київ отримав Abrams версії М-1А1СА, які випускали в нульових роках. Це одні з найбільш захищених танків у світі, але все ж їх не можна назвати невразливими.
Основна для них загроза — FPV-дрони. Снаряд безпілотника може вразити найтонші місця броні М-1: зверху і з боків. Оглядач Габріель Сільвейра виклав суть проблеми.
"Почнемо з даху, він великий і дуже тонкий, близько 25 мм. FPV навіть зі старим протитанковим зарядом може пробити це місце і вбити або поранити танкістів. Може пошкодити різні електронні компоненти всередині башти або підпалити її й змусити екіпаж евакуюватися", — зазначив він.
Бортова броня М-1 — ще одна проблема
"З боків корпусу Abrams встановлено кілька застарілих компонентів із композитної броні. Однак інша частина корпусу покрита простими сталевими елементами, базова броня по бортах корпусу також виготовлена зі сталі", — пояснив Сільвейра.
До честі інженерів варто сказати, що Abrams проєктували в той час, коли ніхто не очікував, що дрон може підлетіти з боєприпасом від RPG-7 і атакувати найбільш вразливі частини.
"У реальності очікувалося, що найбільш вразливим елементом, на який припадатиме найбільша шкода, стане верхня частина башти", — уточнив автор публікації.
Захистити М-1 від FPV все ж можливо. ЗСУ посилили броню більшості танків: додалися каркаси, планки й динамічна броня.
Британські Challenger 2 отримали бічні панелі та пластини для тонкої нижньої передньої частини корпусу. Німецькі Leopard 2A4 — укріпили шаром динамічного захисту по всьому корпусу, який відбиває вибух. Повідомляється, що застарілі Leopard 1A5 також отримують "реактивну" броню.
Найпростіше рішення для Abrams — клітки, "мангали", які кріплять болтами до боків і над баштою. Таким чином, FPV вибухне не в безпосередній близькості від корпусу.
На думку військового оглядача, ЗСУ не зможуть оснастити динамічним захистом М-1, поки погода не стане більш сухою. До того ж вага танка збільшиться на тонни — звідси ризик застрягти в багнюці.
Abrams для Авдіївки
Вдосконалені Abrams могла б отримати 47-та механізована бригада ЗСУ, яка утримує оборону на північ від Авдіївки в умовах сил противника, що переважають. На озброєнні 47-ї бригади — Leopard 2A6 німецького виробництва. Але Німеччина і Португалія передали Україні всього 21 танк, а 47-а бригада втратила щонайменше чотири з них.
Решту передали найближчій 21-й механізованій бригаді, у якої також є 10 шведських танків Stridsvagn 122 (Strv 122) — модифікованих Leopard 2A5.
Решта "Леопардів" чекають ремонту в Литві. 47-та бригада могла б віддати всі наявні у неї "Леопарди" 21-й і як заміну прийняти на озброєння "Абрамси", припустив автор публікації.
"Чи отримає Україна додаткові "Абрамси", залежить від невеликої групи проросійських республіканців у Палаті представників, які впродовж кількох місяців відмовляються голосувати за допомогу Україні в розмірі 61 мільярда доларів", — підсумував автор.
Нагадаємо, що командування ЗСУ передало США свій "вішлист" військової техніки: від систем THAAD до винищувачів Hornet.
Також повідомлялося, що РФ поки що не знищила жоден із 39 українських HIMARS: мобільним системам ЗСУ вдається йти з-під вогню.