600 3D-принтерів з Китаю штампують FPV-дрони для росіян: репортаж Financial Times

У РФ цивільні підприємства вже перепрофілювались на виготовлення військової продукції, розповіли журналісти. У 2024 році лише один хлібокомбінат зможе виготовити 12 тис. FPV-дронів.

Російські компанії закупили партію 3D-принтерів у Китаю, заплативши за кожен кілька сотень доларів. Принтери встановлені у виробничих цехах цивільних підприємств, які поруч зі звичною продукцією, "штампують" FPV-дрони для ЗС РФ. Технологію налагодили таким чином, що санкції на неї не впливають. Про деталі виготовлення російських FPV-дронів розповіли на порталі видання Financial Times.

Журналісти Financial Times, пишучи статтю, ґрунтувались на публікаціях у росЗМІ, заявах президента РФ Володимира Путіна, виступах директорів заводів, а також на коментарях західних фахівців з технологій, санкцій та економіки.

В підсумку автори агентства зробили висновок, що росіяни налагодили масоване виробництво простих ударних дронів, які завдають шкоди українській піхоті на полі бою. Крім дронів, випускають військове спорядження для російської армії в обхід санкцій, накладених світовим співтовариством.

Дрони РФ — деталі

Фахівці з'ясували, що у 2023 році РФ з Китаю завезла певну кількість продукцію — про масштабність торгівлі свідчать більш як 22 тис. торговельних накладних. Серед цих накладних відшукали більш як 600 назв, у яких згадується буквосполучення 3D. Зробили висновок, що це 3D-принтери — китайці продали їх росіянам за кілька сотень доларів. При цьому відстежити постачання, щоб накласти санкції, дуже складно — пристрій надходить у вигляді запчастин.

Тепер ці 3D-принтери вільно друкують компоненти для різного типу безпілотників, зауважили автори, — на заводах і у квартирах пересічних росіян, які це роблять з патріотичних міркувань.

На порталі детально розповіли про роботу одного заводу, який вирішив випускати дрони — про Тамбовський хлібний завод.

Хлібзавод випускає малі дрони Bekas з собівартістю близько 270 дол. (від 25 тис. до 50 тис. за одиницю). За місяць таких пристроїв виготовлять близько 250 шт. (або 3 тис. на рік) — про це у жовтні 2023 року писав Фокус.

Міністерство торгівлі РФ у лютому 2023 року сподівалось, що протягом року російська промисловість у чотири рази наростить випуск товарів для армії. Якщо темпи зростання у 2024 році будуть аналогічні, то хлібзавод зможе випускати по 1 тис. безпілотників на місяць або 12 тис. безпілотників на рік.

Війна РФ — перехід на "воєнні рейки"

У репортажі перелічили цивільні заводи, які займають виготовленням продукції для російського війська:

у Тамбові хлібний завод випускає дрони та рюкзаки;

у Набережних Челнах майстерня з виготовлення хокейних ключок — бронежилети;

у Челябінську завод з виготовлення наметів — намети та спальні мішки для ЗС РФ;

у Воронежі завод сільськогосподарської техніки — "виробляє все: від обладнання для розмінування та біноклів до засобів захисту від безпілотників", написали журналісти.

І таких компанії — 500 по усій Росії, процитували на порталі заяву Мінторгівлі РФ. При цьому обмежити постачання компонентів західний світ так і не зміг, підсумували журналісти.

"Хоча введення санкцій США, ймовірно, обмежить кількість іноземних контрагентів, які бажають постачати компоненти для Тамбовського хлібозаводу, низька вартість і невеликий масштаб операції означає, що компанія, здається, впевнена, що обмеження не матимуть ефекту", — написали вони.

Зазначимо, 1 грудня 2023 року з'явилось розслідування російського неурядового ЗМІ "Агентство Новости". Розслідувачі розповіли, що у РФ виготовленням дронів займаються у половині регіонів. Незабаром потужність виробництва складе близько 1 млн екземплярів.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році для ЗСУ зможуть поставити 1 млн безпілотників. Пізніше очільник Міністерства стратегічних галузей промисловості зауважив, що ідеться лише про FPv-дрони, але, крім них, випускатимуть й інші типи БПЛА.