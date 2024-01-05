Ситуація у Бєлгороді: мешканці просять губернатора про евакуацію

Губернатор області каже, що охочих виїхати відправлятимуть у Старий Оскол та у Губкін. Якщо у тимчасових пунктах розміщення не вистачатиме місць, то людей евакуйовуватимуть в інші регіони.

За словами губернатор Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, ситуація у Бєлгороді залишається складною. Деякі мешканці звертаються та просять допомогти їм виїхати у більш безпечне місце. Про це Гладков написав у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що вже декілька сімей було евакуйовано. Зокрема, із Шебекінського округу, яке часто знаходиться під обстрілом.

Гладков повідомив, що мешканці, які хочуть евакуюватися, можуть звернутися у приймальню губернатора, або мера Бєлгорода. Також вони можуть зателефонувати на гарячу лінію, або на єдиний номер виклику екстрених оперативних служб.

Охочих переїхати буде евакуйовано до Старого Оскола і Губкіна. Там мешканці зможуть перебувати стільки часу, скільки потрібно.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Якщо кількість евакуйованих людей буде більшою за кількість місць у тимчасових пунктах розміщення, то їх евакуйовуватимуть в інші регіони.

Обстріли Бєлгорода

Практично щодня у Бєлгороді лунає повітряна тривога та працює протиповітряна оборона. Внаслідок цього влада області вирішила призупинити на декілька днів роботу торговельних центрів у місті, а мешканцям рекомендують встановити додаток, який попереджатиме про ракетну небезпеку.

Разом з цим, часто вибухи лунають і в інших містах області. Губернатор області пише про пошкодження будинків та автомобілів.

Так, 3 січня Гладков повідомляв, що внаслідок нічного обстрілу у Бєлгороді загинула одна людина, а ще 11 отримали поранення. У Міноборони Росії заявляли, що протиповітряною обороною було збито шість ракет РСЗВ "Вільха" та шість ракет комплексу "Точка-У".

Вже 4 січня в області прозвітували про чергову атаку на місто. Кажуть, що на підльоті до Бєлгорода було збито десятки повітряних цілей. Попри це, у місті було пошкоджено вікна у багатоповерхівках та понад 30 автівок.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Франції заявили, як пишуть журналісти, що не засуджують удари по Бєлгороду. На їх думку, це законний акт захисту.

Тим часом у Росії відповіли на таку заяву. Експрезидент РФ Дмитро Медведев сказав, що у РФ ніколи не любили французів та нагадав про колишню війну із Францією.