"Швидкий трек": Україна готує аеродроми для винищувачів F-16, — Міноборони

Як повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, військові оцінили готовність інфраструктури країни до приймання літаків і ведуть роботу з підготовки до її оборони.

Україна активно готує аеродроми до приймання багатоцільових винищувачів F-16. Про це в понеділок, 8 січня, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі.

За словами генерала, Україна продовжує інтегрувати літаки F-16 у свою систему оборони. Це відбувається як усередині країни, так і за допомогою партнерів у рамках міжнародної Коаліції військово-повітряних сил.

Перший заступник міністра наголосив, що в Міноборони працюють над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку", у межах якого проведено оцінку аеродромів.

"Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 із серпня 2023 року за широким набором програм", — додав Павлюк.

Він також відзначив інтенсивну роботу всередині країни з підготовки інфраструктури, її оборони з використанням систем ППО та інших засобів.

"Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. І ми робимо все, щоб одночасно бити ворога, захищати власні спроможності та здобувати нові", — резюмував Павлюк.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. У Данії заявили про невиконання умов з боку України.

Раніше в серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії.