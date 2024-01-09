"Не треба залякувати": військовий запропонував спосіб, як мотивувати людей вступати до ЗСУ (відео)

За словами офіцера Дмитра Андрющенка, перед відправленням на фронт треба підготувати людину, запитати, де вона себе бачить у війську, а вже потім надати їй кваліфіковану військову професію відповідно до її навичок.

Успішне залучення до війська громадян, які ухиляються від мобілізації, може бути досягнуто шляхом надання якісних роз'яснень та врахування їхніх професійних навичок. Про це повідомив офіцер управління 12 бригади Національної гвардії України Дмитро Андрющенко з позивним "Дипломат" в інтерв'ю виданню ТСН.

"Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали, пояснюйте людям, що ви хочете до них донести. Робіть заяви, зокрема громадські, пишіть про це у своїх Telegram-каналах або на офіційних сайтах. Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину й одразу її голу, босу і без навичок закинете в окоп", — сказав він.

Згідно з висловлюванням Андрющенка, створення ефективної професійної армії, здатної успішно виконувати бойові завдання, потребує попередньої підготовки особистості. Необхідно з'ясувати, де людина бачить себе у збройних силах, а потім надати їй відповідну військову спеціальність, враховуючи її професійні навички.

"Не треба людей залякувати, залякувати або кидати їх без досвіду кудись. Розмовляйте, тренуйте, готуйте і тоді ви будете мати якісний особовий склад", — додав Андрющенко.

Також "Дипломат" наголосив, що важливо, аби чоловіки усвідомили, що рано чи пізно багатьом із них доведеться взяти участь у захисті нашої Батьківщини. Тому необхідно бути готовими до цього виклику.

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що артилерист із "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку. За словами воїна, мобілізація дуже потрібна, бо бійців стає менше і тих людей, які є зараз на фронті, потрібно замінювати. Через кілька місяців вони повернуться в армію. Однак їм потрібен відпочинок.

Тим часом у НБУ заявили, що готові взяти участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію в Україні . 25 грудня Уряд України подав до парламенту законодавчі правки з питань мобілізації та проходження військової служби.