Південна Корея готова запустити в серію виробництво винищувачів KF-21: з ким підпишуть контракт

Корейські військові стверджують, що всі шість прототипів літака пройшли успішні випробування. Тим часом літак має пройти ще одне тестування, зокрема, в екстремальних погодних умовах.

Південна Корея готується до значного етапу у своєму прагненні створити власний сучасний винищувач KF-21. Управління програм оборонних закупівель (DAPA) має намір підписати контракт із компанією Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), після чого розпочнеться серійне виробництво машин. Про це 10 січня повідомили в Defence Blog.

"Ця угода має вирішальне значення для початку великомасштабного виробництва винищувача. Загальна мета полягає в розгортанні 120 KF-21 у ВПС Південної Кореї до 2032 року, що фактично замінить застарілий парк винищувачів F-4 і F-5", — пишуть оглядачі.

Представники DAPA заявили, що всі шість прототипів вітчизняного винищувача вже пройшли необхідні випробування. Вони містили різні оцінки характеристик, зокрема польоти на надзвукових швидкостях і випробування різних видів озброєння, підтверджуючи заявлені можливості літака.

Тим часом літаки мають пройти ще один етап тестування, зокрема, в екстремальних погодних умовах. Випробування пройдуть у центрі Агентства оборонного розвитку в Сосані, неподалік від Сеула.

Вартість контракту може сягнути 6,1 мільярда доларів. У розробці винищувача брала участь і Індонезія, однак станом на жовтень минулого року країна прострочила деякі платежі. У зв'язку з цим Сеул взяв на себе зобов'язання покрити близько 60% витрат за проєктом, а Джакарта і KAI спільно внесуть решту 40%.

Нагадаємо, деякі військові оглядачі називають південнокорейський винищувач KF-21 довгобудом, оскільки роботи над ним тривають із 2015 року. Незважаючи на низку проблем, з якими зіткнувся проєкт, винищувач було "доведено до ладу", і він пройшов низку випробувань у 2023 році. Зокрема, у березні літак протестували на можливість запускати ракети класу "повітря-повітря" Meteor.