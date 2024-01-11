Окупанти планують зробити у Луганській області шість всеросійських сміттєзвалищ, — ОВА

За інформацією голови військової адміністрації області Артема Лисогора, населені пункти останні півтора роки потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує.

Росіяни на території тимчасово окупованої Луганської області планують побудувати шість всеросійських сміттєзвалищ. Про це у четвер, 11 січня, заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники", — начальник ОВА.

За інформацією Лисогора, окуповані населені пункти останні півтора роки потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує.

Побудувати шість всеросійських сміттєзвалищ у так званій "ЛНР", як уточнив глава ОВА, влада пообіцяла за шість років.

Він зазначив, що росіяни уже знайшли 375 мільйонів рублів, однак, не на ліквідацію стихійних звалищ, а лише на проєкти.

Ситуація на окупованих територіях

Також Лисогор зазначив, що майже за дві доби окупанти намагалися знешкодити авіаційну бомбу, що впала з російського літака на житлову забудову Рубіжного 8 січня.

"Винними в усьому виявилися містяни. Доки працювали сапери, в місті були посилені фільтраційні заходи. В’їзд та виїзд з населеного пункту перекрили", — розповів він.

За його словами, у тимчасових пунктах, де утримували людей з постраждалих районів, допитували, перевіряли документи та мобільні телефони, хоча і зв’язок, і інтернет в Рубіжному відсутні.

"Коли містяни повернулися до домівок, виявилося, що там, за їхньої відсутності, були проведені ретельні обшуки. Звісно, є зникле майно", — додав начальник ОВА.

Нагадаємо, 10 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти використали застосування у понеділок, 8 січня, авіабомби на тимчасово окуповане Рубіжне у Луганській області для проведення фільтрації мешканців у місті.

Раніше голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти планують організувати катівню для людей, щоб проводити з ними "виховну роботу". За його словами, для реалізації свого плану противник хоче використати колонію в місті Суходільськ, яке тимчасово окуповане російською армією.