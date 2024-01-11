Блокпости і скандали в громадському транспорті: одесити масово скаржаться на роботу ТЦК (відео)

Як зазначили в Одеському обласному ТЦК і СП, військкоми змушені вдаватися до різних заходів оповіщення військовозобов'язаних громадян у зв'язку з низькою явкою до військкоматів.

У громадському транспорті Одеси кілька днів поспіль тривають конфліктні ситуації між місцевими жителями та співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також правоохоронцями, які їх супроводжують. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали "Одеса INFO" і "Х**вая Одесса".

Так, у соціальних мережах публікують відео, на яких співробітники ТЦК у супроводі Національної гвардії та поліції зупиняють громадський транспорт — тролейбуси й "маршрутки".

Судячи з опублікованих кадрів, співробітники у військовій формі вимагають від деяких чоловіків показати документи й вийти на вулицю. Усе це супроводжується скандалами — чоловіки зазвичай відмовляються показувати документи та проходити куди-небудь на вимогу військкомів, решта пасажирів зазвичай обурюються через сам факт зупинки транспорту, що створює певні незручності.

За даними Фокуса, крім рейдів по автобусах співробітники ТЦК також ставлять блокпости на жвавих ділянках доріг, через що в місті місцями ускладнено рух. При цьому люди у військовій формі також "чергують" на зупинках громадського транспорту. У четвер, 11 січня, одразу в кількох районах міста встановлено блокпости, а на зупинках у чоловіків перевіряють документи.

Зазначимо, що, судячи з опублікованих відео, до пуття не зрозуміло, чим закінчуються скандали в громадському транспорті.

Реакція ТЦК

11 січня пресслужба Одеського обласного ТЦК і СП опублікувала на Facebook-сторінці пост, у якому йдеться про те, що військкоми змушені вдаватися до "сповіщення військовозобов'язаних" будь-якими доступними їм способами у зв'язку з низькою явкою до військкоматів.

"У зв'язку з низькою якістю виконання своїх громадянських зобов'язань відповідною категорією людей, військове командування, в умовах воєнного стану, в межах компетенції вимушене здійснювати заходи сповіщення всіма способами, які забезпечать відповідне охоплення військовозобов'язаних громадян України. Відповідно до статті 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 січня в Одесі працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) і службовці Національної гвардії провели рейд у громадському транспорті. Під час рейду вони зустріли одесита, який відмовлявся надати документи, що засвідчують особу. Пізніше сестра одесита заявила, що його нібито затримали.

Того ж дня, 9 січня, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що випадки, коли працівники ТЦК насильно хапають людей на вулиці, є порушенням законів. Він наголосив, що кожен такий інцидент має бути розслідуваний.