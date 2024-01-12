Летять повз ціль: окупанти "проклинають" снаряди із КНДР, — військкори РФ (фото)

За інформацією провоєнних Telegram-каналів, бійці ЗС РФ скаржаться на "недольоти" та "перельоти" північнокорейських боєприпасів й відзначають низьку якість пороху.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що Північна Корея передала Російській Федерації артилерійські снаряди, однак ворожі артилеристи скаржаться на низьку якість боєприпасів. Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами російських воєнних блогерів, найбільше нарікань у ЗС РФ на якість та кількість пороху у снарядах. За словами в минулому близького до розформованої ПВК "Вагнер" Telegram-каналу "Grey Zone", російським військовим на озброєння надходять іранські снаряди, про які відгукуються "непогано", однак "проклинають" північнокорейські.

Grey Zone про снаряди з КНДР

Їх, за інформацією у дописі, окупанти "у кращому випадку "використовують для роботи по плановим цілям, де "точність та вихід снаряда має найменшу важливість".

"Що стосується північнокорейських реактивних снарядів, то летять вони, за словами артилеристів, чи не вдвічі менше за дальністю, ніж, наприклад, наші", — запевняє автор каналу.

Grey Zone про снаряди з КНДР

Також, як інформує Telegram-канал "Портфель Генштаба", окупанти скаржаться на "недольоти" та "перельоти" північнокорейських снарядів.

За їхніми словами, боєприпаси летять повз ціль, оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.

"Портфель Генштаба" про снаряди з КНДР

Однак іранські снаряди, як наголошують у дописі, летять "дуже добре", хоч і залишають сліди кіптяви, від яких доводиться чистити бійчик зброї.

Як розповів співробітник проєкту WarGonzo Олексій Ларкін, північнокорейські снаряди — "абсолютний кал", і якщо боєприпас не долетів і впав на голову російській піхоті — подякувати варто "напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису".

"Навряд чи напівголодні пхеньянські робітники можуть зробити ультрасучасну вундервафлю, якщо вони не в змозі зібрати простенький снаряд для гармати", — наголошує Ларкін.

Ларкін про снаряди з КНДР

Росія отримує балістичні ракети від КНДР

На початку січня іноземні журналісти писали, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети та пускові установки. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, РФ вже використовувала ці ракети для ударів по території України.

Зокрема, принаймні одна ракета була запущена наприкінці минулого року в напрямку Запорізької області. Ще декілька ракет було використано під час атаки на Харків у ніч на 2 січня.

У Держдепі США кажуть, що передавання Північною Кореєю зброї Росії підриває глобальний режим нерозповсюдження. Відтак США вирішили запровадити санкції проти організацій та людей, які причетні до постачання балістичних ракет з КНДР.

Нагадаємо, раніше представник Північної Кореї в ООН Кім Сон заявив, що інформація про передавання російські балістичних ракет з КНДР є "необґрунтованою". На його думку, Північна Корея не вважає за потрібне коментувати кожне безпідставне звинувачення США.