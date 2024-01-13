"Погода не дозволила": Гуменюк розповіла, чому РФ не обстрілювали Україну з Криму (відео)

Складні погодні умови призвели до того, що станом на зараз у Чорному та Азовському морях залишилося всього три російські кораблі, які займаються патрулюванням акваторії.

Під час масованого ракетного удару по Україні вранці 13 січня російські військові не змогли задіяти свої ракетоносії в акваторії Чорного моря через шторм. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Вороже угруповання практично згорнуто, дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати в пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використовувати протягом цієї атаки", — сказала Гуменюк.

Ракетна атака по Україні 13 січня: що кажуть Повітряні сили

Зазначимо, в ніч на 13 січня ПС ЗСУ знищили вісім крилатих ракет, якими російські військові атакували Україну. Українським військовим вдалося знищити сім ракет типу Х-101/х-555/Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Загалом же для атаки по містах і селах нашої країни противник використав 40 засобів повітряного нападу. Командування ПС зазначає, що понад 20 безпілотників і ракет так і не уразили намічені цілі, оскільки їм активно протидіяли засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 13 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога тривала понад дві години. Російські БПЛА атакували північні регіони України.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що РФ прискорила виробництво дронів і тепер може атакувати Україну частіше. За даними експертів, поточні запаси дронів, ракет і виробничі темпи, ймовірно, не дають змоги РФ проводити регулярні масовані обстріли.