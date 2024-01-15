"Гороскоп для риби": Захарова відреагувала на статтю Bild про війну РФ проти НАТО

За словами речниці російського МЗС, аналітичну частину "секретного сценарію" Бундесверу нібито надали німецькі колеги під керівництвом Анналени Бербок.

У Німеччині може бути сценарій, згідно з яким підготовка до протистояння Росії з НАТО може початися вже в лютому. На це відреагувала речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у своєму Telegram-каналі 15 січня.

За її словами, вона прочитала "секретний план" Бундесверу, який опублікувало німецьке видання Bild, яке вона вважає "інфопомийкою". Прочитаний матеріал вона порівняла з астрологією.

"Потужний торішній гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надало німецьке МЗС під керівництвом Бербок", — написала Марія Захарова.

У РФ відреагували на матеріал про війну Кремля із Заходом Фото: Скриншот

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Видання Bild опублікувало матеріал із посиланням на секретні документи Бундесверу, в яких нібито є сценарій найближчих кількох років.

Згідно з цими даними в лютому Кремль оголосить про мобілізацію, щоб ближче до літа нібито здобути перемогу над ЗСУ. Якщо це станеться, тоді в липні 2024 року Москва почне готувати нові провокації, які вже торкнуться країн Балтії та Заходу загалом.

У жовтні, зазначають автори матеріалу, противник перекине свої війська і деякі ракети в Калінінград, тим самим спровокувавши конфлікт біля Сувалкського коридору. Усе це може відбуватися в момент, коли після виборів у США буде відсутній президент.

У січні 2025 року, якщо план буде реалізовано, почнуться перші вторгнення в Білорусь і країни Балтії, внаслідок чого НАТО потрібно буде екстрено ухвалювати рішення. Кремль тим часом продовжить спотворювати реальність і звинувачувати в усьому Захід.

Варто зазначити, що це лише ймовірний сценарій, який може статися. Українська сторона ніяк не коментувала статтю на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що ексзаступниця глави Міністерства оборони Ганна Маляр розповіла про ілюзії Заходу щодо війни. За її словами, партнерам час побачити, що російська агресія може вийти за межі України вже незабаром.