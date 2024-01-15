"На поповнення втрат": у ГУР розповіли, чи зважиться Путін оголосити нову мобілізацію до виборів

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, у росіян є мотивація йти в армію — це заробітна плата, особливо в кризових регіонах.

Президент Росії Володимир Путін не має наміру ініціювати додаткові заходи мобілізації в країні перед майбутніми президентськими виборами. Проте всі необхідні умови для цього вже створено. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

За його заявою, всі передумови для проведення мобілізаційних заходів у Росії вже створено, включно з відповідними законодавчими основами. Наприклад, є облік військовозобов'язаних, а також розроблено плани з формування та відновлення військових округів, включно з Ленінградським і Московським, що також впливає на потреби в мобілізації збройних сил.

"Ми зараз бачимо, що вся мобілізація в основному йде на поповнення втрат, які Російська Федерація несе на нашій території. Щоб створити потужний стратегічний резерв, їм дійсно необхідна мобілізація — це однозначно. Чи наважиться Путін це зробити? До виборів навряд чи. А надалі — будемо дивитися. Зараз ще дуже рано про це говорити. Але всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені", — зазначив він.

Скібіцький підкреслив, що кожного дня до Збройних сил Росії надходить приблизно від 1000 до 1100 новобранців, що становить приблизно 30 тисяч осіб на місяць.

"Це йде і на поповнення втрат, і на формування резервних полків. Але це не можна назвати прихованою мобілізацією. Давайте так: у них іде мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року", — зазначив представник ГУР.

Проте, як зазначив Скібіцький, у громадян Росії є стимул вступати в армію, причиною чого часто є заробітна плата. Це особливо актуально в кризових регіонах, де або зарплати низькі, або взагалі відсутні робочі місця...

"Російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього "іпотека, сім'я і так далі". І цей мотив на сьогоднішній день є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють", — каже він.

Важливо зазначити, що розмір заробітної плати різний, як пояснив розвідник, і залежить від місцезнаходження підрозділу, а також від того, чи бере він участь в активних бойових діях.

"Але в росіян чітко визначено, що день бойових дій — це плюс 8 тисяч рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 тисяч рублів на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на першій лінії зіткнення", — констатував він.

Нагадаємо, дружини російських окупантів звернулися з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. У Держдумі РФ відповіли, що їхня служба триватиме до завершення війни.

У ISW інформували, що в Росії для покриття втрат в Україні вирішили полегшити процедуру надання громадянства. Тепер мігранти та іноземці зможуть отримати паспорт РФ лише за місяць. Єдина умова — приєднатися до армії.