Усіляко знущалися: на Харківщині поліція виявила рекордну кількість тортурних РФ

За даними поліції, найбільшою є катівня в Куп'янську, де від рук окупантів постраждало більш ніж 150 людей віком від 16 до 65 років.

На територіях Харківської області, звільнених від окупації, було виявлено 28 місць, де здійснювали тортури, що є рекордним числом по всій Україні наразі. Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

За даними джерела, три з них залишаються недокументованими через те, що вони розташовані в населених пунктах, які зазнають інтенсивних обстрілів на кордоні з Росією.

Слідчі Національної поліції ведуть розслідування 10 кримінальних справ за фактами катувань у Харківській області, водночас активно взаємодіють із 227 постраждалими.

"Серед найбільших — справа про катівню в Куп'янську. Тут військові російської армії, незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" і колаборантів більше ніж пів року незаконно утримували та катували місцевих жителів у приміщенні ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції", — ідеться в заяві.

У межах об'єднаного розслідування триває перевірка 73 злочинів, пов'язаних із жорстоким поводженням із цивільним населенням, включно з випадками, пов'язаними з умисним убивством.

Поліція офіційно заявляє, що 67 осіб стали жертвами окупантів у Куп'янській катівні. Проте є відомості про те, що понад 150 постраждалих, віком від 16 до 65 років, зазнали тортур з боку окупантів, не врахованих в офіційній статистиці.

В ізоляторі тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції, розрахованого на максимум 45 осіб, фактично утримували рівно стільки людей. Слідчі також мають інформацію про те, що деяких із цих ув'язнених утримували в таких умовах понад 100 днів.

Постраждалі — звичайні українці віком від 16 до 65 років. Серед них були школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств і фермери.

Болвінов доповів, що окупанти застосовували різноманітні методи знущання з людей, включно з ударами руками та ногами, використанням гумових палиць і труб, а також застосуванням електричного струму та електрошокерів. Вони також застосовували методи тортур, як-от підпалювання пластмаси на тілі, згинання рук і суглобів у кайданках, примус до трудової діяльності, і чинили психологічний тиск.

"У результаті двоє з бранців померли, четверо вважаються зниклими безвісти, ще четверо досі перебувають у полоні. Більшість отримали важкі психологічні травми", — повідомив поліцейський.

З ними працюють слідчі спеціалізованого відділу розслідування військових злочинів.

Керівник слідчого управління уточнив, що під час розслідування у справі про Куп'янську катівню було проведено безліч слідчих процедур, і вже наявних доказів достатньо для того, щоб кваліфікувати дії окупантів як протиправні посягання, вчинені в рамках організованої групи.

"Завдання, яке стоїть перед нами, — спрямувати до суду не один епізод катувань, а встановити та ідентифікувати всіх російських військових, бойовиків "ЛНР/ДНР" і зрадників-колаборантів, причетних до катувань українців у Куп'янську. Ми працюємо над встановленням особистостей кожного ката", — додав він.

Нагадаємо, 8 грудня генпрокурор Андрій Костін розповів про злочини ЗС РФ в Україні. За його словами, на всіх територіях, звільнених від окупантів, виявлено місця незаконного утримання. Найбільше катівень виявилося в Харківській області.