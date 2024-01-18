Дрон пролетів над маєтком Путіна: нові деталі атаки ГУР по нафтобазі у Петербурзі

Джерело видання у спецслужбах зазначає, що ЗСУ постійно вдосконалюють технічні характеристики своїх БПЛА і відтепер військові об'єкти Ленінградської області знаходяться "у зоні досяжності українських сил".

Українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Один із дронів пролітав над резиденцією російського президента Володимира Путіна у Валдаї. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у спецслужбах.

За інформацією журналістів, там знаходиться маєток Путіна. Крім того, цю резиденцію і територію навколо прикриває протиповітряна оборона.

Джерело підкреслює, що українські Збройні сили постійно вдосконалюють технічні характеристики безпілотників, що дає їм можливість проникати до тилових регіонів Росії.

Також співрозмовник зауважив, що тепер військові об'єкти Санкт-Петербурга та Ленінградської області знаходяться "у зоні досяжності українських сил".

Удар по нафтовому терміналу РФ: деталі атаки

Джерела Фокуса у спецслужбах повідомили, що українські БПЛА в ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Вдалу спецоперацію провело Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

За інформацією джерела, підрозділи ГУР МО задіяли сучасні українські засоби ураження. Фахівці продовжують збирати дані, є підтвердження попадання по цілях.

Що про атаку кажуть окупанти

Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало, що під час атаки чергові засоби ППО знищили один безпілотний літальний апарат над територією Московської області, а інший — перехопили над Ленінградською областю. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов назваввдале влучання дрона "інцидентом", унаслідок якого ніхто не постраждав.

Нагадаємо, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Україна входить до трійки світових лідерів з виробництва БПЛА. Деякі країни Заходу уважно вивчають новітні українські розробки.

Фокус раніше детально аналізував проблеми кустарної збірки дронів в Україні. Українські військові розкритикували цю ідею, оскільки фахівців із дронів серед керівників держави просто немає.