"Один із найдосвіченіших пілотів РФ": в збитому А-50 ліквідували командира судна Левченка

Окрім Левченка загинули й інші члени екіпажу, серед яких кваліфіковані воєнні спеціалісти, розповіли у ЗМІ.

Разом з російським літаком А-50 було ліквідовано командира повітряного судна підполковника В'ячеслава Левченка. Про загибель Левченка пише в своєму телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан, "Штірліц".

"Успішно демобілізовано. Командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення – А-50У підполковник В'ячеслав Левченко, льотчик 2 класу, учасник військового параду у Москві 2020 року. "Іванівці" більше не пролетять над Червоною площею", — проінформував він.

Як пише "Військовий кур'єр", Левченко був одним з найдосвідченіших пілотів окупаційної армії. Окрім Левченка загинули й інші члени екіпажу, серед яких кваліфіковані воєнні спеціалісти.

Зниклими безвісти" внаслідок знищення А-50 зараз вважаються: майор М.А. Квасов – штурман, та ще 4 офіцери. Окрім того, на літаку Іл-22 було ліквідовано російського полковника Бурмістрова.

Нагадаємо, що 15 січня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що Сили оборони знищили А-50 росіян над Азовським морем. За його словами, спецоперацію провели завдяки спільній роботі різних підрозділів.

17 січня у розвідці Великої Британії назвали наслідки для РФ після втрати А-50. За словами аналітиків, після катастрофи в Азовському морі ЗС РФ будуть змушені переглянути обмеження районів застосування своєї авіації.