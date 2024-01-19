Удар по нафтобазі під Брянськом: у ГУР пояснили, що це дає українській армії (відео)

За словами спікера українського розвідувального відомства Андрія Юсова, нафтобаза в Клинцях задіяна в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами.

Знищення нафтобази в Брянській області Російської Федерації негативно позначилося на логістиці Збройних сил РФ. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 19 січня в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що нафтобаза в Клинцях була задіяна в постачанні російських військ паливно-мастильними та іншими матеріалами, тому удар по цьому об'єкту ускладнив логістику окупантів.

"Це зриває графіки поставок, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості і запас часу для маневру для наших захисників", — пояснив він.

Представник ГУР також прокоментував заяву російської сторони про те, що по території РФ нібито завдаються удари українськими безпілотниками з дальністю польоту 900 кілометрів.

Спікер заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати твердження росіян, проте українські БПЛА можуть долати "і не такі відстані". Він наголосив, що російське суспільство має адресувати запитання на тему ударів по території РФ своєму керівництву, яке продовжує агресію проти України.

Андрій Юсов прокоментував удар по нафтобазі в Клинцях

Удар по нафтобазі в Клинцях: що відомо

Нагадаємо, 19 січня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку БПЛА на місто Клинці. За його словами, безпілотник типу нібито вдалося придушити за допомогою засобів РЕБ, однак під час "знищення" цілі було зафіксовано скидання боєприпасу на місцеву нафтобазу.

Губернатор зазначив, що до ліквідації вогню залучили 13 пожежних автоцистерн. За даними російських медіа, для допомоги в гасінні резервуарів на нафтобазі прибув пожежний поїзд.