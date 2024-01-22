Бажання не буде: генерал США оцінив ймовірність вступу НАТО у війну проти Росії

У Північноатлантичного альянсу не вистачає волі, щоб знешкодити російські ракети. Аналогічна ситуація — з атаками хуситів на кораблі, але у таких випадках альянс ракети збиває і завдає ударів по базах терористів, зауважив генерал Бен Годжес.

Військові сили НАТО могли б долучитись до війни в Україні, наприклад, щоб збивати ракети, які ЗС РФ запускають з літаків над Каспійським морем. Однак поки що реальна допомога є від окремих країн, але не від альянсу. Про те, чи очікувати вступу НАТО у війну з РФ розповів екскомандувач армією США у Європі генерал Бен Годжес у інтерв'ю для порталу "Голос Америки".

Американський військовий відзначив, що літакам НАТО потрібно було б дати дозвіл збивати ракети, які Росія запускає з Каспійського моря. Підстава для подібних дій — загроза для мирного населення і те, що вони долітають до країни-члена НАТО — до Польщі чи Румунії. Однак поки що, на його думку, таке рішення не приймуть через "відсутність політичної волі".

"Усі наші проблеми зараз – це результат відсутності політичної волі", — заявив Годжес.

Тим часом подібна протидія ракетам РФ — це те саме, що США та союзники роблять у Червоному морі, знищуючи бази хуситів, які загрожують цивільним вантажним кораблям.

Генерал Годжес підсумував, що не слід очікувати вступу Північноатлантичного альянсу у війну на боці України.

"Буде допомога від країн НАТО, але я не думаю, що ви побачите спроби самого альянсу зробити щось. Я маю на увазі, не думаю, що серед 31 країни є бажання зробити щось подібне", — продовжив він.

Водночас, зауважив генерал, країни альянсу все ж допомагають Україні, хоч поки що і не стріляють. Наприклад, Румунія, Болгарія та Туреччина долучились до розмінування Чорного моря, повітряні сили інших країн патрулюють небо над Балтійським та Чорним морем. Крім того, іде потік снарядів, техніки та зброї через Польщу.

НАТО і РФ — деталі

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг з перших днів повномасштабного вторгнення РФ час від часу повторює, що країни-члени альянсу можуть долучатись до надання Україні снарядів та військової техніки. Також нагадує, що у разі прямої загрози, уведуть у дію п'яту статтю Договору, у якій ідеться про початок консультацій у зв'язку з нападом.

Тим часом ракети та дрони РФ кілька разів залітали на територію країн НАТО. Наприклад, у Польщі такі інциденти стались весною 2022 року, восени та взимку 2023 року. У першому випадку ракета залетіла вглиб на 450 км, у другому — убила кількох людей за кілька кілометрів від кордону, у третьому — дісталась на 40 км. При цьому у повітря підіймались винищувачі F-16, але про збиття інформацію не публікували.

Влітку та восени 2023 року дрони-камікадзе Shahed-136 залітали на територію Румунію — подібні надзвичайні події ставались під час масованих ударів РФ по портах Рені та Ізмаїл. Уряд Румунії оголосив про тимчасову евакуацію людей з прикордонних територій, при цьому НАТО не вживало ніяких дій щодо подій.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ у звітах про ракетні удари РФ регулярно повідомляють, що десятки Х-101 запускаються з літаків Ту-95МС з повітряного простору над Каспійським морем.

Нагадуємо, у січні 2024 року у ЗМІ опублікували можливий план нападу РФ на країни Балтії. Пізніше військові запевнили, що ідеться не про план нападу, а про один з можливих сценаріїв, які опрацьовували збройні сили.