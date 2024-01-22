Убили десятки українців у грудні та січні: нові деталі поставок зброї з КНДР до РФ (фото)

За даними журналістів, у звіті ООН йдеться про кораблі компанії ТОВ Оборонлогістика, пов'язаної з Міноборони РФ, яка бере участь в окупації Криму з 2014 року. Самі ж постачання показують, "у якому відчайдушному становищі опинилася РФ після невдалого вторгнення".

Велика Британія надала експертам ООН супутникові знімки вантажних перевезень із Північної Кореї до РФ. Після торішної зустрічі голови Державної ради КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним керівництво КНДР, імовірно, поставило Кремлю балістичні ракети та сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє The Guardian.

У неопублікованому звіті британської військової розвідки, який опинився в розпорядженні журналістів, показано зображення трьох російських кораблів — "Майя", "Ангара" і "Марія", — які завантажують контейнери в північнокорейському порту Наджін. Знімки були зроблені в період з вересня по грудень.

Кораблі "Майя", "Марія", "Ангара", що постачають зброю з КНДР

Група експертів ООН вивчить знімки, а звіт очікується наступного місяця. За наявними доказами може бути ініційовано масштабне розслідування порушень міжнародних санкцій з боку РФ і КНДР.

Карта, що показує маршрути між Північною Кореєю і РФ

Щодо всіх згадуваних у звіті кораблів з 2022 року діють санкції американського уряду. Через те, що вони пов'язані з транспортною компанією Міноборони РФ ТОВ "Оборонлогістика", яка бере участь в окупації Криму з 2014 року, а також російські приватні компанії-вантажоперевізники, які транспортують зброю та іншу військову техніку для уряду РФ.

Неназваний дипломат ООН заявив в інтерв'ю журналістам, що застосування північнокорейської зброї в Україні порушує численні резолюції Ради безпеки.

"Це підриває міжнародні зусилля щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї та показує, у якому відчайдушному становищі опинилася РФ після невдалого вторгнення", — повідомив дипломат.

"Їхні двосторонні відносини, судячи з усього, розширюються. Минулого тижня Путін зустрічався в Кремлі з північнокорейським міністром Чхве Сон Хі (Choe Son-hui) під час рідкісного п'ятиденного візиту офіційної особи Пхеньяна", — зазначають журналісти.

Два з трьох підсанкційних кораблів згадувалися і в нещодавньому звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), в якому йшлося про те, що "Росія почала масштабні постачання північнокорейських боєприпасів".

Про третій корабель писало видання NK News, що висвітлює північнокорейські події. За даними журналістів, "це одне з комерційних суден, які виконували неодноразові постачання військового обладнання та боєприпасів, наданих КНДР Росії". Повідомлялося, що ці постачання дали змогу РФ обстріляти Україну в грудні та січні, і "вбити десятки людей і сотням завдати поранення".

Представники прокуратури Харкова розповіли журналістам про те, що на фрагментах північнокорейських ракет типу "Іскандер" є низка відмінностей від російських, зокрема серійний номер написаний від руки.

"Ці моторошні атаки проводилися, зокрема, і балістичними ракетами, і з пускових установок для них, закуплених у Північної Кореї", — зазначалося в повідомленні.

Представник департаменту Білого дому з контролю за озброєннями Пранай Вадді назвав військове співробітництво між РФ і КНДР "безпрецедентним" і попередив, що російська військова допомога Північній Кореї впливає на зусилля США в частині ядерного стримування в Південній Кореї та Японії.

Нагадаємо, що 15 січня стало відомо про те, що в Північній Кореї випробували нову маневрову твердопаливну балістичну ракету.

Також повідомлялося, що США передадуть Японії 400 крилатих ракет Tomahawk, щоб посилити країну перед загрозою з боку КНДР і Китаю.