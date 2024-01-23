"Ґвалтував, вбивав": з війни в Україні несподівано повернувся душогуб, росіяни налякані, — ЗМІ

Чоловік жорстоко вбив жінку та мав провести 24 роки за ґратами, але підписав контракт з Міноборони РФ. Мешканці Владивостоку виявились не готовими до того, що ґвалтівник проведе на війні лише три місяці й приїде додому.

Російський ґвалтівник і вбивця, помилуваний президентом Володимиром Путіним, повернувся додому. Він провів на війні в Україні лише 3 місяці. Деталями 23 січня поділились у NEWS.VL.

До журналістів звернувся підписник, обурений ситуацією. Георгія Повилайко, який мав провести за ґратами 24 роки, помітили у рідному Владивостоці. Він три місяці воював в Україні, а потім несподівано опинився вдома.

"Сусіди дзвонять мені й кажуть, як? Він ходить пальці гне! Він уклав контракт наприкінці жовтня 2023 року і вже вдома, менш як три місяці пройшло! Вони ж на 6 місяців контракт укладають. Як він за три приїхав", — написав росіянин.

Георгій Повилайко після повернення з "СВО" Фото: NEWS.VL Документ про звільнення Георгія Повилайка від покарання Фото: NEWS.VL

Однак він зазначив, що Повилайко спілкується телефоном "з командиром частини якоїсь".

"Може поранення, звісно", — додав чоловік.

У серпні 2021 року Повилайко жорстоко вбив матір двох дітей Ганну Кошулько. Він зґвалтував та задушив жінку, після чого поїхав на море.

"Він не просто вбив її. Він напав із ножем. Ґвалтував, вбивав, ґвалтував, вбивав. Не просто взяв та задушив її. Вона вся в гематомах, вся побита, у крові, вся синя. Просто жах. Ось так… І вона кричала — ніхто не вийшов допомогти. Ніхто…", — ділився чоловік жертви.

Фото Георгія Повилайка Фото: NEWS.VL

Проте вже у жовтні 2023 року ґвалтівника і вбивцю звільнили від покарання. Виявилось, що він підписав контракт з Міноборони РФ та замість перебування за ґратами вирушить воювати в Україну.

Нагадаємо, російську блогерку Олену Бліновську взяли під варту. Вона пробуде у СІЗО до 24 квітня через проведену у себе вдома новорічну вечірку.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що в Росії затримали актора Анатолія Руденка. Він поводився підозріло та ховав у спідній білизні пакетик з білою речовиною.