Везуть техніку та особовий склад: партизани побували на аеродромі в Джанкої (фото, відео)

За даними українського підпілля, на аеродром звозять солдатів із місцевого вокзалу. Крім того, значна кількість КАМАЗів везуть туди бойові машини піхоти.

Українські партизани провели розвідку аеродрому в окупованому Джанкої, що в Криму. Про це 23 січня повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

Повідомляється, що оперативні здійснили ретельний обхід всієї території аеродрому, і виявили, що цей військовий об'єкт перебуває під суворим контролем окупаційних військ.

За даними підпілля, особовий персонал туди дедалі частіше доставляють із місцевого вокзалу. При в'їзді на територію аеродрому було помічено значну кількість КАМАЗів, які використовуються для перевезення бойових машин піхоти.

Машини, що прямують через контрольно-пропускний пункт (КПП), обладнаний камерами, проходять перевірку щонайменше 30 хвилин, перш ніж їм дозволяється в'їзд на територію.

"Ми змогли зафіксувати ті машини, які не перевірялися. Велика ймовірність про наявність у них дуже важливих персон рівня від комбрига і вище. Намагаються пересуватися на цивільних машинах. Ми вивчили графік роботи цього "командира". Далі більше!" — ідеться в повідомленні "Атеш".

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі в Криму українське підпілля зафіксувало перекидання носія надзвукових ракет "Онікс". Партизани зафіксували перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", відомих як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

Раніше, 16 січня, в "Атеш" повідомляли, що росіяни будують фортифікації навколо окупованої Євпаторії в Криму. Також зведення захисту відбувається вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав.