Батько трьох дітей поскаржився, що через ТЦК йому відмовили у лікуванні: що сталося

Українець заявив, що він хворий та не може лягти на стаціонар через конфлікт з військкоматом. Один з очевидців розповів, що під час візиту у ТЦК чоловік погрожував накласти на себе руки.

В Україні засудили чоловіка, який вважає себе хворим та непридатним до військової служби. Про це йдеться у вироку Шаргородського районного суду Вінницької області від 19 січня.

46-річний уродженець села Мовчани має професійну технічну освіту та є військовозобов’язаним. 16 березня він отримав довідку про придатність до військової служби, і вже 3 квітня відмовився отримувати "бойову повістку" під підпис. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що винним себе не вважає. Він поскаржився на головний біль та біль у попереку. Українець лікується амбулаторно, бо, з його слів, на стаціонар не приймають "через конфлікт з ТЦК".

Обвинувачений зазначив, що після першої повістки отримав відстрочку, бо мав трьох неповнолітніх дітей. Коли одна дитина досягла повноліття, його викликали у ТЦК та відправили на медогляд.

Під час проходження ВЛК чоловік просив направлення на МРТ, але так його і не отримав. Коштів на проведення обстеження сам він нібито не мав, але після висновку медкомісії все ж їх знайшов.

3 квітня, коли українцю намагались вручити повістку, він намагався надати військкомату результати вже зробленого МРТ. Однак приймати у нього цю довідку відмовились. На думку обвинуваченого, "працівники ТЦК не мають права його відправляти у військову частину, позаяк він хворіє і фактично непридатний до військової служби".

Один зі свідків розповів у суді, що під час спроби вручення чоловіку повістки він "погрожував самогубством". Його дружина розповіла, що здоров’я українця погіршилось після пережитої ДТП. Однак стаціонарно він не лікувався та МРТ раніше не проходив.

Голова ВЛК пояснив, що військовозобов’язані нерідко приносять лікарям "всю наявну в них медичну документацію про їхній стан здоров’я". Фахівець зазначив, що в комісію входять вісім медиків і кожен робить свій висновок. Тоді документи оглядає керівник, який і визначає людину придатною або непридатною.

Спочатку чоловік був визнаний обмежено придатним, але згодом його статус змінили на повну придатність до служби. Між висновками двох комісій минув тиждень.

У матеріалах справи зазначена довідка, згідно з якою ухилянту встановили діагноз: "Корінцевий синдром. СВА?", "Люмбалгія", "Імалгія", "Двобічний коксартроз 2-3ст", "Хронічний больовий синдром". Також у нього виявили ознаки арахноїдальної кісти полюса лівої скроневої частки, дегенеративні зміни шийного відділу хребта, остеохондроз, протрузії та кили дисків.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому три роки ув’язнення.

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