У РФ заявили про атаку БПЛА: в аеропорту Сочі оголосили план "Килим" (відео)

За даними російських медіа, у небі над Краснодарським краєм пролетіли кілька дронів. Також повідомлялося про загоряння на нафтобазі в Туапсе.

Увечері 25 січня в Краснодарському краї Російської Федерації було помічено кілька безпілотних літальних апаратів. Місцеві жителі бачили дрони до і після загоряння на нафтобазі в Туапсе, пише російське медіа Mash.

Раніше підписники каналу повідомляли про вибухи в районі Туапсинського нафтопереробного заводу. За даними видання, на нафтозаводі спалахнула велика пожежа, територію навколо підприємства перекрили.

Як зазначають журналісти, у районі заводу проходить центральна траса в бік Сочі.

За даними медіа, через загрозу атаки БПЛА в Сочі було оголошено план "Килим". У зв'язку з цим було затримано два рейси. Чотири повітряні судна зі Стамбула, Москви, Саранська і Пензи кружляли в повітрі в очікуванні дозволу на посадку. Деякі літаки були переспрямовані в Мінеральні Води і Ставрополь.

Російське агентство ТАСС підтвердило з посиланням на Росавіацію, що в міжнародному аеропорту Сочі було введено "обмеження для забезпечення безпеки". За даними порталу, аеропорт уже відновив свою роботу.

Нагадаємо, вранці 24 січня безпілотні літальні апарати атакували Орловську область РФ. За інформацією Міноборони Росії, засоби протиповітряної оборони нібито знищили чотири безпілотники.

Раніше, 22 січня, в селищі Жеча Стародубського району, на території нафтової компанії "Русснефть-Брянськ", було знайдено уламки дрона. За даними росЗМІ, на обшивці нафтового резервуара виявлено вм'ятину.