Чому процес мобілізації в Україні засекретили: з'явилася відповідь ЗСУ

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, кількість людей, які підлягають мобілізації, є стратегічною інформацією, яка може бути використана росіянами для планування дій на фронті.

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена у зв'язку з російським вторгненням. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив в інтерв'ю каналу "Еспресо", що обговорення публічно того, скільки людей потрібно мобілізувати, є небезпечним, бо це допомагає ворогу прогнозувати дії військових і оцінювати ресурси.

Тимочко підкреслив, що кількість людей, які підлягають мобілізації, є стратегічною інформацією, яка може бути використана противником для планування своїх дій.

"Можна легко спрогнозувати під що їх будуть застосовувати, яка наявність техніки може з'явитися додатково у нас. Тобто, де ми можемо потенційно, скажімо, активізувати свою роботу", — сказав він.

Мобілізація в Україні — усі мають бути готові воювати

Тимочко також зазначив, що в умовах війни важливо, щоб усі громадяни України були готові до захисту країни, незалежно від того, призиваються вони на військову службу чи ні.

"Те, що мобілізувати людей потрібно — це однозначно, і тут питання навіть стоїть, як на мене, не в тому, щоб призвати 500-600 тисяч, — зазначає військовий. — Для мене в рази стоїть важливіше питання, щоб люди, які не залучені зараз у військову справу потенційно були готові взяти зброю", — зазначив Тимочко.

При цьому, за його словами, для того, щоб керувати західною технікою теж потрібні мобілізовані.

"Ми хочемо зброю, техніку від союзників, але на них однаково потрібно посадити людей, і, окрім техніки, ще потрібно багато інших нюансів, та сама логістика, її відновлення, ремонтні бази, які зазвичай залучають у рази більше людей, ніж, скажімо, бійці на полі бою", — сказав він.

Тимочко також закликав правоохоронні органи розслідувати випадки затягування законопроєкту про мобілізацію, які, на його думку, є злочином проти держави.

"На жаль, низка політиків абсолютно забавляються в політику і штучно затягують процес, іноді абсолютно безглуздими пропозиціями. Знову, це маніпуляція і зловживання регламентом. Дуже сподіваюся, що, крім якогось політичного вироку, в майбутньому цим займуться правоохоронні органи", — заявив Тимочко.

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