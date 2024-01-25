В Харкові російска ракета вбила 8-річну доньку і дружину регбіста, добровольця ЗСУ: подробиці

Трагічна звістка застала голову родини на передовій. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт і перебував на службі.

Під час ракетної атаки ЗС РФ у Харкові 23 січня загинула родина українського захисника, гравця національної збірної команди України з регбіліг Володимира Машкіна. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Харківської ОДА.

"В родині гравця харківського регбійного клубу "Легіон XIII", майстра спорту з регбі та регбіліг, гравця національної збірної команди України з регбіліг Володимира Машкіна сталося велике горе. Вранці ракета країни-терористки потрапила в будинок, де проживав Володимир зі своєю сім’єю. Внаслідок вибуху загинули дружина та 8-річна донька спортсмена", — йдеться в повідомленні.

дружина і донька В. Машкіна

Зазначається, що в результаті ракетного удару будинок Володимира було зруйновано вщент.

Трагічна звістка застала голову родини на передовій. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт і перебував на службі.

Колеги та друзі оголосили збір для допомоги Володимиру Машкіну.

Удар по Харкову 23 січня

23 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ вдарили по багатоповерхівках у місті. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру, зруйнувавши цілий під'їзд житлового будинку. Людей шукали під завалами, серед поранених були діти.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що 23 січня ЗС РФ тричі обстріляли місто. Так, увечері окупанти вдарили по центру Харкова, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

З-під завалів рятувальники дістали тіло дівчинки. Російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову 23 січня тричі – спершу о 04:00, а потім близько 07:10 та 22:00. Постраждали понад 70 людей, 10 – загинули.