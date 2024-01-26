Вперше за 50 років: армія США розробляє доктрину для бойових дій в Арктиці

В Арктиці може не сходити сонце, погано працювати GPS та швидше розряджатимуться системи. Всі ці особливості має знати кожен солдат, тому аналітики працюють над новою доктриною.

В Управлінні доктрин загальновійськових сил заявили про початок розробки першої за понад 50 років доктрини для бойових дій в Арктиці. Про це повідомляє Army Recognition.

Сполучені Штати почали роботу над розробкою операцій в екстремальних погодних умовах та в Арктиці. Роботи мають завершити в середині 2024 року. Посібник надасть солдатам і лідерам знання та методи для подолання арктичних мов й успіху при температурах до мінус 40 градусів за Цельсієм.

"Операції в Арктиці і в умовах екстремально низьких температур вимагають не лише здатності вижити, а й здатності процвітати", — сказав капітан Едвард А. Гарібай, провідний автор доктрини для публікації в Управлінні доктрини загальновійськових сил.

Він наголошує, що зі зміною клімату в Арктиці потеплішає, вона буде доступнішою протягом наступних десятиріч й набуватиме нового значення. Армія США має бути готовою до виконання місій в екстремальних умовах, доктрина має сприяти цьому. Публікація буде тактично орієнтованою і допоможе солдатам використовувати концепції і досвід, які вони вже знають, і адаптувати їх до умов Арктики і Субарктики.

Військові мають враховувати унікальні явища, які можуть відбуватись в Арктичному регіоні. Наприклад, у грудні сонце може так і не зійти, системи GPS бути ненадійними через сонячні бурі, метали та пластмаси можуть зламатися через холод, а батареї значно швидше розряджатись.

"Одна з проблем, з якою ми стикаємося зараз, полягає в тому, що ми маємо багато локалізованих знань, якими нелегко поділитися з усією армією, — сказав Гарібай. "Ми консолідуємо всі ці знання в одному місці і забезпечуємо фундамент, на якому кожен може будувати свою роботу".

Відділ спеціальної доктрини CADD вже понад рік проводить інтенсивні дослідження в Арктиці і в умовах екстремальних морозів. Спеціалісти вивчають історичні документи, консультуються зі Швецією, Норвегією, Фінляндією, Канадою та Данією. Одним із головних джерел є також 11-та повітряно-десантна дивізія на Алясці.

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