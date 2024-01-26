Тиск без ризику ескалації: Китай застосовує нову тактику проти Тайваню, ЗМІ склали карту

На опублікованій карті вказані маршрути 58 метеорологічних повітряних куль. Вони перетинають Тайванську протоку з 7 грудня, 16 із них пролітали над самим островом.

Метеозонди, які дрейфують у бік Тайваню вже щонайменше сім тижнів, експерти з питань оборони назвали новітньою тактикою Китаю в рамках кампанії тиску на Тайвань. Влада КНР обіцяє одного разу насильно приєднати самоврядний сусідній острів. Про це пише Newsweek.

На карті журналістів відкладено маршрути 58 повітряних куль, які були виявлені під час перетину серединної лінії Тайванської протоки з 7 грудня, коли з'явилися перші повідомлення про них.

Повітряні кулі Китаю

Станом на ранок п'ятниці, 26 січня, близько половини метеорологічних повітряних куль порушили повітряний простір Тайваню, 16 пролетіли над самим островом, повідомили в Міноборони країни.

Народно-визвольна армія КНР практично щодня відправляє літаки над, по суті, буферною зоною Тайванської протоки. Пекін називає таку тактику попередженнями Демократичної прогресивної партії Тайбея, яка рішуче відкидає претензії на суверенітет над островом.

Повітряні кулі Китаю

Літаки-розвідники, бомбардувальники, винищувачі та безпілотники діють усе ж таки в межах ідентифікаційної зони протиповітряної оборони острова, у міжнародному повітряному просторі.

Вранці 26 січня 10 літаків Китаю і 4 кораблі перебували навколо Тайваню. Два з виявлених літаків увійшли в зону ППО Тайваню. Збройні сили Тайваню стежили за тим, що відбувається, і доручили відповідним силам відреагувати.

Карта маршрутів кораблів Китаю навколо Тайваню, 26 січня Карта маршрутів кораблів Китаю навколо Тайваню, 26 січня

Але повітряні кулі стали новим головним болем для уряду Тайваню, який минулого місяця назвав їх частиною психологічної війни, покликаної підірвати довіру суспільства до уряду. Представники Міністерства оборони заявили, що з повітряними кулями поводитимуться відповідно до рівня їхньої загрози. Але поки збивати не збираються.

"Дослідження показують, що, на думку людей, вторгнення в повітряний простір безпілотних систем викликають набагато меншу ескалацію, ніж, скажімо, пілотовані літаки, а повітряні кулі якраз належати до першої категорії", — пояснив Раймонд Куо, політолог з аналітичного центру RAND. За його словами, для Китаю це спосіб чинити значний тиск на Тайвань, не збільшуючи при цьому різко ризик ескалації.

Нагадаємо, що Lockheed Martin негласно домовляється про постачання Тайваню зброї для захисту від субмарин КНР.

Також повідомлялося, що через конфлікт з Індією Китай захоплює території іншої сусідньої держави.