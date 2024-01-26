У РФ заявили про загибель в Україні "найманців" із Франції: у Парижі відповіли

За словами французького міністра оборони Себастьяна Лекорню, противник міг розгорнути кампанію з поширенням брехливої інформації через допомогу Парижа Києву.

У Міністерстві оборони Франції відреагували на звинувачення з боку Росії в тому, що в Україні нібито загинули їхні "найманці". Вважають це скоординованою дезінформацією, передає BFMTV.

Зазначається, що після удару по Харкову російські пропагандисти заявили, що в Україні нібито померли "французькі найманці". У Парижі не змогли підтвердити, що це відповідає дійсності і вважають, що противник намагається вести інформаційну війну.

"Жодне з цих повідомлень не підтверджено Францією... Проти Франції вкотре розгорнули кампанію грубої російської дезінформації. На відміну від деяких інших, Франція не використовує найманців", — заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Окремо він додав, що Москва вже давно вдається до дезінформації щодо Парижа. Посилилася ця хвиля після того, як Франція заявила про те, що військова допомога для Києва триватиме за будь-якого розкладу подій.

"Відповідні державні служби виявили та відстежують скоординовану діяльність Росії, зокрема з використанням проросійських інформаційних мереж і держЗМІ, як-от "Супутник", RT, "РИА Новости", щоб ретранслювати та збільшувати охоплення цією неправдивою інформацією", — продовжили у французькому Міноборони.

У матеріалі додають, що йдеться про атаку ЗС РФ 17 січня, коли окупанти вдарили по одній із будівель у Харкові. Після цього вони заявили, що це була "зона тимчасового розміщення найманців", більша частина з яких нібито були громадянами Франції. Тоді в Москві заявили, що "60 бойовиків знищено, а 20 дістали поранення", ідеться в повідомленні. При цьому найманство у Франції заборонено.

Пізніше в Росії додали, що нібито змогли знищити франко-італійський зенітно-ракетний комплекс SAMP-T, однак у Парижі також не підтверджують цього.

"В умовах активізації французької військової допомоги Україні ми очікуємо продовження цього п'янкого маневру Росії: ми засуджуємо його і зміцнюємо наш механізм моніторингу цих маніпуляцій", — заявив міністр оборони Франції.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що РФ завербувала найманців із Малайзії. Вони були помічені в супроводі колишніх "вагнерівців" на Донбасі. У складі ЗС РФ були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн, де є заборона на найманство, розповіли координатори підпілля.